Nyolcszor lőttek rá a gamerre, miután hiába figyelmeztette a rendőröket az álriasztásra - videó

A 24 éves Axeel Melendez előre jelezte az amerikai rendőrségnek, hogy hackerek egy hamis segélyhívással rendőri akciót provokálhatnak ki az otthonánál. Két nappal később pontosan ez történt, a kiérkező rendőrök pedig nyolcszor rálőttek. A gamer most 176 millió dolláros, azaz csaknem 56 milliárd forintos kártérítést követel.

Betörtek hozzá a rendőrök, majd nyolcszor rálőttek: 56 milliárdot követel a gamer

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Hiába figyelmeztette a rendőrséget

A Heute információ szerint Melendez 2026 áprilisában a Rust című túlélőjátékkal játszott, amikor összetűzésbe került több más gamerrel. Nem sokkal később a hackerek megszerezhették személyes adatait és hozzáférhettek az e-mail-fiókjaihoz.

Pénzt követeltek tőle, majd azzal fenyegették, hogy swattingot (hamis segélyhívással kiprovokált rendőri intézkedést) hajtanak végre ellene.

A 24 éves Axeel Melendez ezért előre jelezte a rendőrségnek, hogy hamis bejelentés érkezhet a címére. A hatóság azonban állítólag nem vette komolyan a figyelmeztetést. A gamer ügyvédje szerint a diszpécser azt mondta neki, hogy „ez nem így működik”, és nem fog vele semmi történni.

Két nappal később, április 10-én hajnali 5 óra 40 perckor valóban befutott egy segélyhívás.

A wisconsini telefonszámról telefonáló férfi Melendezként mutatkozott be, és azt állította, hogy az apja lelőtte a testvérét.

Nyolc lövést adtak le rá

A rendőrök már úton voltak az arizonai házhoz, amikor a helyi seriffhivataltól rádión figyelmeztették őket, hogy feltehetően swattingról van szó. Ennek ellenére az egyik rendőr hajnali 6 óra körül egy lapáttal betörte az egyik ablakot, hogy bejusson az épületbe.

🚨Man Shot by Deputies After Swatting Call Reports Fake Child Shooting



Pima County, Arizona — On April 10, 2026, at approximately a.m., Pima County Sheriff’s Department (PCSD) deputies responded to a 311 call reporting a shooting at a residence in the 1000 block of East Fenley… — African champion 🏆 (@membunnamdi1) June 24, 2026

Melendez betörésnek hitte a történteket, ezért elővette a legálisan tartott pisztolyát. A testkamerák felvételein látható, hogy a fegyverrel a kezében állt az ajtó mögött.

Amikor a rendőrök meglátták nála a pisztolyt, tüzet nyitottak. Összesen nyolc lövést adtak le, amelyek közül kettő eltalálta a férfit.

Melendez súlyos sérüléseket szenvedett a lábán, a bordáinál és a gerincvelőjénél.

Ügyvédei szerint a férfi azóta is maradandó bénulással él, és kerekesszékbe kényszerült.

Gamer sitzt nach falschem Notruf im Rollstuhl



Nach einem Hackerangriff warnt Axeel Melendez vor einem falschen Notruf. Doch die Polizei schießt. Nun sitzt er im Rollstuhl und fordert 151 Millionen Euro. pic.twitter.com/Ajushs817k — BILDGG (@BILDGG) August 9, 2026

A rendőrök azonnali segítségnyújtás helyett megbilincselték. A hamis segélyhívás kezdeményezőjét mindmáig nem sikerült azonosítani.

Melendez 176 millió dollár, vagyis csaknem 56 milliárd forintos kártérítést követel.

A rendőrség egyelőre nem kommentálta a vádakat, arra hivatkozva, hogy az ügyben jelenleg is eljárás zajlik.