Nyolcszor lőttek rá a gamerre, miután hiába figyelmeztette a rendőröket az álriasztásra - videó

A 24 éves Axeel Melendez előre jelezte az amerikai rendőrségnek, hogy hackerek egy hamis segélyhívással rendőri akciót provokálhatnak ki az otthonánál. Két nappal később pontosan ez történt, a kiérkező rendőrök pedig nyolcszor rálőttek. A gamer most 176 millió dolláros, azaz csaknem 56 milliárd forintos kártérítést követel.
Hiába figyelmeztette a rendőrséget
A Heute információ szerint Melendez 2026 áprilisában a Rust című túlélőjátékkal játszott, amikor összetűzésbe került több más gamerrel. Nem sokkal később a hackerek megszerezhették személyes adatait és hozzáférhettek az e-mail-fiókjaihoz.
Pénzt követeltek tőle, majd azzal fenyegették, hogy swattingot (hamis segélyhívással kiprovokált rendőri intézkedést) hajtanak végre ellene.
A 24 éves Axeel Melendez ezért előre jelezte a rendőrségnek, hogy hamis bejelentés érkezhet a címére. A hatóság azonban állítólag nem vette komolyan a figyelmeztetést. A gamer ügyvédje szerint a diszpécser azt mondta neki, hogy „ez nem így működik”, és nem fog vele semmi történni.
Két nappal később, április 10-én hajnali 5 óra 40 perckor valóban befutott egy segélyhívás.
A wisconsini telefonszámról telefonáló férfi Melendezként mutatkozott be, és azt állította, hogy az apja lelőtte a testvérét.
Nyolc lövést adtak le rá
A rendőrök már úton voltak az arizonai házhoz, amikor a helyi seriffhivataltól rádión figyelmeztették őket, hogy feltehetően swattingról van szó. Ennek ellenére az egyik rendőr hajnali 6 óra körül egy lapáttal betörte az egyik ablakot, hogy bejusson az épületbe.
Melendez betörésnek hitte a történteket, ezért elővette a legálisan tartott pisztolyát. A testkamerák felvételein látható, hogy a fegyverrel a kezében állt az ajtó mögött.
Amikor a rendőrök meglátták nála a pisztolyt, tüzet nyitottak. Összesen nyolc lövést adtak le, amelyek közül kettő eltalálta a férfit.
Melendez súlyos sérüléseket szenvedett a lábán, a bordáinál és a gerincvelőjénél.
Ügyvédei szerint a férfi azóta is maradandó bénulással él, és kerekesszékbe kényszerült.
A rendőrök azonnali segítségnyújtás helyett megbilincselték. A hamis segélyhívás kezdeményezőjét mindmáig nem sikerült azonosítani.
Melendez 176 millió dollár, vagyis csaknem 56 milliárd forintos kártérítést követel.
A rendőrség egyelőre nem kommentálta a vádakat, arra hivatkozva, hogy az ügyben jelenleg is eljárás zajlik.