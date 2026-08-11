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hamis segélyhívás

Nyolcszor lőttek rá a gamerre, miután hiába figyelmeztette a rendőröket az álriasztásra - videó

36 perce
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A 24 éves gamer előre figyelmeztette a rendőrséget, hogy valaki hamis bejelentéssel küldheti rájuk az egyenruhásokat. Két nappal később mégis fegyveres rendőrök törtek be hozzá, és nyolc lövést adtak le rá.
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hamis segélyhívásgamerrendőrség

A 24 éves Axeel Melendez előre jelezte az amerikai rendőrségnek, hogy hackerek egy hamis segélyhívással rendőri akciót provokálhatnak ki az otthonánál. Két nappal később pontosan ez történt, a kiérkező rendőrök pedig nyolcszor rálőttek. A gamer most 176 millió dolláros, azaz csaknem 56 milliárd forintos kártérítést követel.

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Betörtek hozzá a rendőrök, majd nyolcszor rálőttek: 56 milliárdot követel a gamer
Fotó: Shutterstock

Hiába figyelmeztette a rendőrséget

A Heute információ szerint Melendez 2026 áprilisában a Rust című túlélőjátékkal játszott, amikor összetűzésbe került több más gamerrel. Nem sokkal később a hackerek megszerezhették személyes adatait és hozzáférhettek az e-mail-fiókjaihoz. 

Pénzt követeltek tőle, majd azzal fenyegették, hogy swattingot (hamis segélyhívással kiprovokált rendőri intézkedést) hajtanak végre ellene.

A 24 éves Axeel Melendez ezért előre jelezte a rendőrségnek, hogy hamis bejelentés érkezhet a címére. A hatóság azonban állítólag nem vette komolyan a figyelmeztetést. A gamer ügyvédje szerint a diszpécser azt mondta neki, hogy „ez nem így működik”, és nem fog vele semmi történni.

Két nappal később, április 10-én hajnali 5 óra 40 perckor valóban befutott egy segélyhívás. 

A wisconsini telefonszámról telefonáló férfi Melendezként mutatkozott be, és azt állította, hogy az apja lelőtte a testvérét.

Nyolc lövést adtak le rá

A rendőrök már úton voltak az arizonai házhoz, amikor a helyi seriffhivataltól rádión figyelmeztették őket, hogy feltehetően swattingról van szó. Ennek ellenére az egyik rendőr hajnali 6 óra körül egy lapáttal betörte az egyik ablakot, hogy bejusson az épületbe.

Melendez betörésnek hitte a történteket, ezért elővette a legálisan tartott pisztolyát. A testkamerák felvételein látható, hogy a fegyverrel a kezében állt az ajtó mögött. 

Amikor a rendőrök meglátták nála a pisztolyt, tüzet nyitottak. Összesen nyolc lövést adtak le, amelyek közül kettő eltalálta a férfit.

Melendez súlyos sérüléseket szenvedett a lábán, a bordáinál és a gerincvelőjénél. 

Ügyvédei szerint a férfi azóta is maradandó bénulással él, és kerekesszékbe kényszerült.

 A rendőrök azonnali segítségnyújtás helyett megbilincselték. A hamis segélyhívás kezdeményezőjét mindmáig nem sikerült azonosítani.

Melendez 176 millió dollár, vagyis csaknem 56 milliárd forintos kártérítést követel. 

A rendőrség egyelőre nem kommentálta a vádakat, arra hivatkozva, hogy az ügyben jelenleg is eljárás zajlik.

 

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