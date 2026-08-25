Nem csak játszani hívják a gamereket: ügynököket toboroz a német hírszerzés

A német külföldi hírszerző szolgálat, a Bundesnachrichtendienst (BND) a 2026-os kölni Gamescomon keresi következő generációs kiberügynökeit. A világ egyik legnagyobb videojátékos rendezvényét arra használják, hogy technológiai tehetségeket és tapasztalt kiberbiztonsági szakembereket találjanak – adta hírül a Dexerto.

Lehet, hogy a következő küldetés már nem játék lesz: a német hírszerzés a Gamescomon vadászik új ügynökökre. A gamereket hackelési és kiberbiztonsági próbákkal tesztelik.

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Ötlépcsős kihívással tesztelik a jelentkezőket

A The Telegraph szerint a kiszemelt jelentkezőknek egy ötlépcsős feladatsort kell teljesíteniük, amelyben kiberbiztonsági és hackelési képességeiket mérik fel. A BND emellett tapasztalt szakembereket is keres összetettebb kiberbiztonsági munkakörökre.

A szolgálat szerint nem véletlenül fordulnak a játékosok felé. Julia Linner szóvivő úgy fogalmazott, jelentős átfedést látnak a gamerek és a keresett tehetségek között:

magabiztosan használják a modern technológiát, könnyen váltanak szerepeket, és addig próbálkoznak egy-egy feladattal, amíg sikerrel nem járnak.

A hírszerzés a rendezvényre egy saját videojátékkal is készül. A BND Legends című lopakodós játékban a résztvevők egy beépített ügynököt alakítanak, akinek egy kiber­támadást kell megakadályoznia a fiktív Bethulan államban. A küldetés során katonai létesítményeken kell átjutniuk, megfigyelő drónokat kell kijátszaniuk, valamint biztonsági kódokat kell megjegyezniük egy hacker és egy földrajzi szakértő segítségével.

A cél, hogy a játék során a BND munkatársai megismertessék a résztvevőket a karrierlehetőségekkel, miközben felkutatják a tehetséges és megfelelően képzett jelentkezőket.

A kibertámadások miatt erősítenék a szolgálatot

A toborzás hátterében az is áll, hogy Németország nagyobb mozgásteret adna a BND-nek az orosz kibertámadásokkal szembeni fellépéshez. Friedrich Merz kancellár kabinetje olyan reformokat hagyott jóvá, amelyek között egy úgynevezett „hack back” lehetőség is szerepel.

Ez felhatalmazhatná a szolgálatot arra, hogy kibertámadás esetén ellenlépést tegyen, akár külföldi hírszerzési adatbázisokat vagy fegyvergyártó hálózatokat is célba véve.

Nem Németország az első ország, amely a játékosokban látja a speciális munkakörök lehetséges utánpótlását. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal 2026 elején hat számjegyű fizetéssel járó légiforgalmi irányítói állásokra indított toborzókampányt kifejezetten gamerek megszólítására.