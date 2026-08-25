Nem csak játszani hívják a gamereket: ügynököket toboroz a német hírszerzés

A német külföldi hírszerző szolgálat, a Bundesnachrichtendienst (BND) a 2026-os kölni Gamescomon keresi következő generációs kiberügynökeit. A világ egyik legnagyobb videojátékos rendezvényét arra használják, hogy technológiai tehetségeket és tapasztalt kiberbiztonsági szakembereket találjanak – adta hírül a Dexerto.
Ötlépcsős kihívással tesztelik a jelentkezőket
A The Telegraph szerint a kiszemelt jelentkezőknek egy ötlépcsős feladatsort kell teljesíteniük, amelyben kiberbiztonsági és hackelési képességeiket mérik fel. A BND emellett tapasztalt szakembereket is keres összetettebb kiberbiztonsági munkakörökre.
A szolgálat szerint nem véletlenül fordulnak a játékosok felé. Julia Linner szóvivő úgy fogalmazott, jelentős átfedést látnak a gamerek és a keresett tehetségek között:
magabiztosan használják a modern technológiát, könnyen váltanak szerepeket, és addig próbálkoznak egy-egy feladattal, amíg sikerrel nem járnak.
A hírszerzés a rendezvényre egy saját videojátékkal is készül. A BND Legends című lopakodós játékban a résztvevők egy beépített ügynököt alakítanak, akinek egy kibertámadást kell megakadályoznia a fiktív Bethulan államban. A küldetés során katonai létesítményeken kell átjutniuk, megfigyelő drónokat kell kijátszaniuk, valamint biztonsági kódokat kell megjegyezniük egy hacker és egy földrajzi szakértő segítségével.
A cél, hogy a játék során a BND munkatársai megismertessék a résztvevőket a karrierlehetőségekkel, miközben felkutatják a tehetséges és megfelelően képzett jelentkezőket.
A kibertámadások miatt erősítenék a szolgálatot
A toborzás hátterében az is áll, hogy Németország nagyobb mozgásteret adna a BND-nek az orosz kibertámadásokkal szembeni fellépéshez. Friedrich Merz kancellár kabinetje olyan reformokat hagyott jóvá, amelyek között egy úgynevezett „hack back” lehetőség is szerepel.
Ez felhatalmazhatná a szolgálatot arra, hogy kibertámadás esetén ellenlépést tegyen, akár külföldi hírszerzési adatbázisokat vagy fegyvergyártó hálózatokat is célba véve.
Nem Németország az első ország, amely a játékosokban látja a speciális munkakörök lehetséges utánpótlását. Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal 2026 elején hat számjegyű fizetéssel járó légiforgalmi irányítói állásokra indított toborzókampányt kifejezetten gamerek megszólítására.
Mindeközben egy egészen más jellegű történet is jól mutatja, milyen veszélyes helyzetekbe sodorhatják a gamereket az online világban. A 24 éves játékos előre figyelmeztette a rendőrséget, hogy valaki hamis bejelentéssel küldheti rájuk az egyenruhásokat. Két nappal később mégis fegyveres rendőrök törtek be hozzá, és nyolc lövést adtak le rá.