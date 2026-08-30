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gázolás

Halálos tragédia a népszerű fesztiválon, emberek közé hajtott egy teherautó

1 órája
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Egy ember meghalt, öten pedig megsérültek, miután egy kisteherautó a járdára hajtott az amerikai Colorado államban, Fort Collinsban. A gázolás egy népszerű kerékpáros fesztivál idején történt, amikor rengetegen tartózkodtak a környéken.
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gázolásEgyesült Államokfesztivál

A gázolás szombaton, nem sokkal dél előtt történt Fort Collins belvárosában. Egy Chevrolet kisteherautó eddig tisztázatlan körülmények között felhajtott a forgalmas járdára, ahol több gyalogost is elütött, majd egy fának csapódva állt meg - írja a Daily Mail.

gázolás, Uvalde police car drives past flags at half mast following yesterdays Robb Elemntary Shooitng on May 25, 2022 in Uvalde, Texas, USA. On Tuesday, Salvador Ramos reportedly killed 19 students and 2 teachers in a mass shooting before being being shot dead by law enforcement officers at the Robb Elementary School. The school shooting is one of deadliest in the US history since 1999 Columbine massacre in Colorado and according to sources the 27th mass shooting this year. (Photo by John Lamparski/NurPhoto) (Photo by John Lamparski / NurPhoto via AFP)
A rendőrség nagy erőkkel vonult a gázolás helyszínére - Illusztráció - Fotó: JOHN LAMPARSKI / NurPhoto

Összesen hat embert szállítottak kórházba, egyikük azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később életét vesztette.

Az előzetes vizsgálat szerint a sofőr először kitolatott egy parkolóhelyről, és nekiütközött egy másik járműnek. Ezután előrehajtott, felment a járdára, ahol emberek közé hajtott, végül pedig egy fának ütközött.

A tragédia idején zajlott a Tour de Fat elnevezésű éves kerékpáros fesztivál, amely rendszerint több tízezer látogatót vonz. Egyelőre nem tudni, hogy az elütött emberek között voltak-e a rendezvény résztvevői.

A rendőrség vizsgálja, mi vezetett a balesethez, és azt is, hogy a sofőr fogyasztott-e alkoholt vagy más tudatmódosító szert. A hatóságok jelenlegi információi szerint nem szándékos támadás történt, semmi nem utal arra, hogy a sofőr célzottan hajtott volna a gyalogosok közé.

Történt már hasonló gázolás az Egyesült Államokban

Az Origo májusban számolt be arról, hogy egy 72 éves férfi az autójával egy kerékpáros csoport közé hajtott Georgia államban, majd a helyszínről elmenekült. Az eset során az egyik biciklis gerinctörést szenvedett.

 

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