Halálos tragédia a népszerű fesztiválon, emberek közé hajtott egy teherautó

A gázolás szombaton, nem sokkal dél előtt történt Fort Collins belvárosában. Egy Chevrolet kisteherautó eddig tisztázatlan körülmények között felhajtott a forgalmas járdára, ahol több gyalogost is elütött, majd egy fának csapódva állt meg - írja a Daily Mail.

A rendőrség nagy erőkkel vonult a gázolás helyszínére - Illusztráció - Fotó: JOHN LAMPARSKI / NurPhoto

Összesen hat embert szállítottak kórházba, egyikük azonban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később életét vesztette.

Az előzetes vizsgálat szerint a sofőr először kitolatott egy parkolóhelyről, és nekiütközött egy másik járműnek. Ezután előrehajtott, felment a járdára, ahol emberek közé hajtott, végül pedig egy fának ütközött.

A tragédia idején zajlott a Tour de Fat elnevezésű éves kerékpáros fesztivál, amely rendszerint több tízezer látogatót vonz. Egyelőre nem tudni, hogy az elütött emberek között voltak-e a rendezvény résztvevői.

A rendőrség vizsgálja, mi vezetett a balesethez, és azt is, hogy a sofőr fogyasztott-e alkoholt vagy más tudatmódosító szert. A hatóságok jelenlegi információi szerint nem szándékos támadás történt, semmi nem utal arra, hogy a sofőr célzottan hajtott volna a gyalogosok közé.

Történt már hasonló gázolás az Egyesült Államokban

Az Origo májusban számolt be arról, hogy egy 72 éves férfi az autójával egy kerékpáros csoport közé hajtott Georgia államban, majd a helyszínről elmenekült. Az eset során az egyik biciklis gerinctörést szenvedett.