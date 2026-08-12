Gyalogosok közé hajtott egy autó Brassóban, két turista meghalt – videó

A beszámoló szerint a halálos gázolás az erdélyi nagyváros központjában, a főtérre vezető utcák egyikén történt. Az 50 éves sofőr egy körfogalomban elveszítette uralmát a jármű felett, és felhajtott a járdára, ahol elgázolt négy férfit – adta hírül szerdán a ProTV román televízió.

A gázolásban két turista meghalt

Fotó: Twitter/X

Egy 34 éves német és egy 26 éves román állampolgár a helyszínen meghalt.

Egy másik, 31 éves német állampolgárt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A sofőr is megsérült, őt is kórházba szállították. A rendőrségi vizsgálat szerint nem volt alkohol vagy kábítószer befolyása alatt.

Filmarea cu accidentul din Brasov, de pe strada Muresenilor pic.twitter.com/Q2hgQlESa6 — aktual24.ro (@ak24ro) August 11, 2026

A Brassó megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a vizsgálat folyamatban van a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. A hatóságok azt sem zárják ki, hogy a sofőrnek egészségi problémái adódtak, és ez vezethetett a balesethez – írja az MTI.

A dél-erdélyi Brassó - Bukarest után - Románia második leglátogatottabb városa, nyaranta turisták ezrei keresik fel. Belvárosa esténként is tele van turistákkal.

Gázolás a járdán: gyalogosok közé hajtott egy autós

Halálos tragédia történt Bradford belvárosában: egy autó felhajtott a járdára, majd több gyalogost is elgázolt. Az egyik áldozat a helyszínen életét vesztette, ketten megsérültek, a sofőrt pedig őrizetbe vette a rendőrség.