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Brassó

Gyalogosok közé hajtott egy autó Brassóban, két turista meghalt – videó

3 órája
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Egy német és egy román állampolgárságú turista életét vesztette kedden este Brassóban, miután egy kocsi a járókelők közé hajtott az egyik belvárosi utcában. A halálos gázolás körülményeit vizsgálja a rendőrség.
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Brassóbalesetgázolás

A beszámoló szerint a halálos gázolás az erdélyi nagyváros központjában, a főtérre vezető utcák egyikén történt. Az 50 éves sofőr egy körfogalomban elveszítette uralmát a jármű felett, és felhajtott a járdára, ahol elgázolt négy férfit – adta hírül szerdán a ProTV román televízió.

Brassó, halálos gázolás, baleset
A gázolásban két turista meghalt
Fotó: Twitter/X

Egy 34 éves német és egy 26 éves román állampolgár a helyszínen meghalt.

Egy másik, 31 éves német állampolgárt súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A sofőr is megsérült, őt is kórházba szállították. A rendőrségi vizsgálat szerint nem volt alkohol vagy kábítószer befolyása alatt.

A Brassó megyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a vizsgálat folyamatban van a baleset körülményeinek tisztázása érdekében. A hatóságok azt sem zárják ki, hogy a sofőrnek egészségi problémái adódtak, és ez vezethetett a balesethez – írja az MTI.

A dél-erdélyi Brassó - Bukarest után - Románia második leglátogatottabb városa, nyaranta turisták ezrei keresik fel. Belvárosa esténként is tele van turistákkal.

Gázolás a járdán: gyalogosok közé hajtott egy autós

Halálos tragédia történt Bradford belvárosában: egy autó felhajtott a járdára, majd több gyalogost is elgázolt. Az egyik áldozat a helyszínen életét vesztette, ketten megsérültek, a sofőrt pedig őrizetbe vette a rendőrség.

 

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