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görög

Holttestet találtak a görög üdülőparadicsomban

43 perce
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Holttestet találtak a görögországi Kefalónián egy 55 éves brit férfi keresése közben, aki egyedül indult sétálni, majd nyoma veszett. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, hogy a megtalált holttest valóban az eltűnt turistához tartozik.
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görögbrit turistakárpathosz

A férfi feleségével nyaralt a görög szigeten, amikor kedden este egyedül indult útnak Kateliosból Pastra irányába. A turistát ezt követően nem találták, ezért nagyszabású keresőakció indult a környéken.

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Eltűnt a görög szigeten egy brit turista, most holttestet találtak.
Fotó: 123RF

Holttestet találtak a görög szigeten eltűnt brit turista keresése közben

A mentésben rendőrök, tűzoltók, önkéntesek és drónok is részt vettek. A keresést rendkívül megnehezítette a nehéz, helyenként nehezen megközelíthető terep, valamint a rendkívüli hőség. A térségben akár 36 Celsius-fokos hőmérsékletet is mértek.

A keresőcsapatok elsősorban meredek lejtőkön, ösvényeken, nehezen járható területeken és olyan helyeken kutattak, amelyekhez korlátozottan lehetett hozzáférni. A hatóságok szerint a férfinél nem volt elegendő víz, amikor elindult.

A keresési műveletet a holttest megtalálása után befejezték. A helyi hatóságok azonban egyelőre nem közölték, hogy a megtalált személyazonosságát sikerült-e megállapítani, így azt sem erősítették meg, hogy az 55 éves brit turista holttestére bukkantak.

Az eset újra ráirányítja a figyelmet arra, milyen veszélyesek lehetnek a görög szigetek nehéz terepen vezető túraútvonalai a nyári hőségben.

A brit lap felidéz egy korábbi, hasonló tragédiát is. Tavaly júniusban egy másik, 55 éves brit turista tűnt el a görögországi Kárpathosz szigetén, miután egyedül indult túrázni. A férfi először járt a szigeten, és június 27-én vágott neki egy nehéz, sziklás útvonalnak.

A görög Ethnos korábbi beszámolója szerint a turista vélhetően eltévedt a veszélyes terepen. Egy helyi halászfaluban, Diafaniban egy szemtanú még látta őt Tristomo környékén, ahol telefonjával a tengerpartot fényképezte. A férfi útbaigazítást is kért, hogy a Lahamitis ösvényen keresztül eljusson Vroukoundába.

Később a szállásadója jelentette az eltűnését, amikor a bérleti időszak lejárta után ellenőrizte a szobát, de a turistát nem találta ott. Bérelhető autóját később lezárva megtalálták Korfasia környékén, Avlonas közelében.

A hatóságok akkor is nagyszabású keresést indítottak, amelyben tűzoltók, rendőrök, parti őrségi egységek, drónok, keresőkutyák és önkéntesek vettek részt. A férfi holttestét végül csaknem három hónappal később, szeptember 29-én találták meg.

 

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