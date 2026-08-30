Holttestet találtak a görög üdülőparadicsomban

A férfi feleségével nyaralt a görög szigeten, amikor kedden este egyedül indult útnak Kateliosból Pastra irányába. A turistát ezt követően nem találták, ezért nagyszabású keresőakció indult a környéken.

Eltűnt a görög szigeten egy brit turista, most holttestet találtak.

Fotó: 123RF

Holttestet találtak a görög szigeten eltűnt brit turista keresése közben

A mentésben rendőrök, tűzoltók, önkéntesek és drónok is részt vettek. A keresést rendkívül megnehezítette a nehéz, helyenként nehezen megközelíthető terep, valamint a rendkívüli hőség. A térségben akár 36 Celsius-fokos hőmérsékletet is mértek.

A keresőcsapatok elsősorban meredek lejtőkön, ösvényeken, nehezen járható területeken és olyan helyeken kutattak, amelyekhez korlátozottan lehetett hozzáférni. A hatóságok szerint a férfinél nem volt elegendő víz, amikor elindult.

A keresési műveletet a holttest megtalálása után befejezték. A helyi hatóságok azonban egyelőre nem közölték, hogy a megtalált személyazonosságát sikerült-e megállapítani, így azt sem erősítették meg, hogy az 55 éves brit turista holttestére bukkantak.

Az eset újra ráirányítja a figyelmet arra, milyen veszélyesek lehetnek a görög szigetek nehéz terepen vezető túraútvonalai a nyári hőségben.

A brit lap felidéz egy korábbi, hasonló tragédiát is. Tavaly júniusban egy másik, 55 éves brit turista tűnt el a görögországi Kárpathosz szigetén, miután egyedül indult túrázni. A férfi először járt a szigeten, és június 27-én vágott neki egy nehéz, sziklás útvonalnak.

A görög Ethnos korábbi beszámolója szerint a turista vélhetően eltévedt a veszélyes terepen. Egy helyi halászfaluban, Diafaniban egy szemtanú még látta őt Tristomo környékén, ahol telefonjával a tengerpartot fényképezte. A férfi útbaigazítást is kért, hogy a Lahamitis ösvényen keresztül eljusson Vroukoundába.

Később a szállásadója jelentette az eltűnését, amikor a bérleti időszak lejárta után ellenőrizte a szobát, de a turistát nem találta ott. Bérelhető autóját később lezárva megtalálták Korfasia környékén, Avlonas közelében.

A hatóságok akkor is nagyszabású keresést indítottak, amelyben tűzoltók, rendőrök, parti őrségi egységek, drónok, keresőkutyák és önkéntesek vettek részt. A férfi holttestét végül csaknem három hónappal később, szeptember 29-én találták meg.