Most érkezett: Két tűzoltó-helikopter ütközött össze Görögországban - videón a tragédia

Döbbenetes pillanatokat rögzített egy videó Görögországban, ahol két tűzoltóhelikopter a levegőben összeütközött az erdőtüzek oltása közben. A baleset az Athéntól nyugatra fekvő Attika régióban, Psatha térségében történt, miközben a hatóságok több száz tűzoltóval küzdenek a gyorsan terjedő lángok ellen.

Görögország: két helikopter ütközött össze az erdőtüzek oltása közben

Fotó: FELIPE CARNOTTO / ANADOLU

A két Bell típusú helikopter az Elefszina katonai repülőtérről szállt fel, és mindkét fedélzetén két-két ember tartózkodott. A felvételeken látható, ahogy az egyik gép megközelíti a másikat, majd a két helikopter összeér, az egyik pedig hatalmas tűzgömbként zuhan a föld felé.

Folytatódik a kutatás a baleset után

Egy görög kormányzati tisztviselő közlése szerint az egyik helikopter személyzetének tagjait később megtalálták, és biztonságban vannak. A másik gép utáni kutató-mentő művelet azonban továbbra is zajlik.

A baleset idején a görög hatóságok hatalmas erőkkel próbálták megfékezni a Porto Germeno környékén tomboló erdőtüzeket. A lángokat az erős szél tovább terjeszti, ami jelentősen megnehezíti a tűzoltók munkáját.

Giorgosz Doulasz orvos és tűzoltó szerint a helyzet rendkívül nehéz, mivel a széllökések meghaladják az óránkénti 73 kilométeres sebességet, emiatt pedig a tűz terjedési iránya is kiszámíthatatlanná vált.

A görög tűzoltóság helyettes szóvivője, Jannisz Artopiosz arról beszélt, hogy a szél olyan erős volt, hogy a helyszínen dolgozó tűzoltók még a járművek ajtaját sem tudták megfelelően kinyitni.

Több száz embert kellett kitelepíteni

A görög hatóságok közel 500 tűzoltót vezényeltek a térségbe, munkájukat pedig francia és romániai mentőegységek is segítik.

Az erős szél által táplált erdőtüzek több mint száz házat pusztítottak el, és egy katonai lőtér is érintetté vált. A helyzet miatt Agiosz Vasziliosz településről több mint 200 embert kellett tengeren keresztül kimenekíteni.

A közép-görögországi Viotia térségében egy másik tűz miatt mintegy 500 ember, többségében turisták, rekedt a környéken. A felvételeken látható volt, ahogy lakosok és nyaralók hajókra szállva próbálták elhagyni az érintett területet.

Az erdőtüzek a Peloponnészoszi-félszigetet, valamint több népszerű turisztikai célpontot, köztük Krétát, Pároszt és Leszboszt is érintették.

A brit külügyminisztérium nem javasolta a Görögországba történő utazások elkerülését, ugyanakkor figyelmeztetett, hogy magas az erdőtüzek kockázata. A turistákat arra kérték, hogy telefonjukon engedélyezzék a vészhelyzeti értesítéseket.