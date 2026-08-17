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görögország

Lángokban áll a magyarok kedvelt üdülőhelye – több halálos áldozat is van

1 órája
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Két ember meghalt, több százan pedig menekülni kényszerültek, miután szinte egyszerre csaptak fel a lángok Athén közelében. A görögországi erdőtűz miatt mintegy 200 tűzoltót vezényeltek Szalamisz szigetére, ahol attól tartottak, hogy a két tűzfront összeér.
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görögországtűzerdőtűzathén

A görögországi erdőtűz első gócpontját vasárnap délután jelentették Szalamisz szigetének déli részén, húsz perccel később pedig a keleti Seliniában is lángok csaptak fel – írja a BBC.

Görögországi erdőtűz: Athén közelében csaptak fel a lángok, két ember meghalt, 500 embert evakuáltak, miközben 200 tűzoltó küzdött
Görögországi erdőtűz: Athén közelében csaptak fel a lángok, két ember meghalt, 500 embert evakuáltak, miközben 200 tűzoltó küzdött Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

Két halálos erdőtűz is kitört Görögországban

Az első tűz a Szalamisz déli részén fekvő Periszteria erdős, lakott területén tört ki. A helyszínre érkező tűzoltók két holttestet találtak, a polgármester szerint az áldozatok feltehetően egy pár voltak. Legalább tíz ember égési sérüléseket szenvedett vagy füstmérgezés tüneteit mutatta, közülük ötöt helyben kezeltek.

A második görögországi erdőtűz húsz perccel később Seliniában kezdődött. A hatóságok leginkább attól tartottak, hogy a két tűz egy hegyen keresztül összeér, és egyetlen nagy tűzfront alakul ki.

A lángok ellen mintegy 200 tűzoltó, 50 tűzoltóautó, repülőgépek, vízszállító járművek és munkagépek küzdöttek. Hajókat is a térségbe küldtek az evakuálás segítésére.

ATHENS, GREECE - AUGUST 16: Firefighters try to extinguish a wildfire which broke out on the island of Salamina, west of Athens, Greece, on August 16, 2026. Two people were found dead in a forested area of Peristeria on the Greek island of Salamina, where a wildfire broke out around noon Sunday, local media reported. Costas Baltas / Anadolu (Photo by COSTAS BALTAS / Anadolu via AFP)
Fotó: COSTAS BALTAS / ANADOLU

Vasárnap estére az egyik tüzet sikerült ellenőrzés alá vonni, a másiknál pedig már nem volt aktív tűzfront. Két parti őrségi hajó és egy tűzoltóhajó azonban továbbra is a térségben maradt megfigyelésre. A görögországi erdőtűz oka egyelőre nem ismert.

Megállíthatatlanul terjed a tűz Belgiumban, ezreket készítenek fel a menekülésre

Továbbra is több száz tűzoltó és önkéntes oltja az erdőtüzet Belgiumban, a belga egységek munkájához számos ország ajánlott fel segítséget, eddig legkevesebb háromezer hektár természetvédelmi terület égett le.

Több helyen lángolt az ország, hétvégi házak is leégtek

Egymás után alakult ki több erdőtűz Magyarországon pénteken, több térségben is nagy területen csaptak fel a lángok. Sátoraljaújhelyen hétvégi házak égtek le, máshol erdő és aljnövényzet gyulladt ki.

 

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