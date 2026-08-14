Pusztító tüzek miatt tiltották be az eldobható grilleket

A brit kormány ideiglenesen megtiltotta az eldobható grillek értékesítését, mert a jelenlegi aszályos és forró időjárás mellett komoly tűzveszélyt jelentenek. A kereskedőket és forgalmazókat arra szólították fel, hogy azonnal vegyék le a termékeket a polcokról és az online kínálatból.

Betiltották az eldobható grilleket.

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Betiltották az eldobható grilleket Nagy-Britanniában

A döntésre azután került sor, hogy Nagy-Britannia több pontján is pusztító tüzek alakultak ki. A West Midlands térségében lángok csaptak fel, házak is kigyulladtak, miközben Walesben és Anglia más részein is több jelentős tűzzel küzdöttek a tűzoltók.

Andy Burnham miniszterelnök a helyzetet rendkívül veszélyesnek nevezte, és arra kérte az embereket, hogy jelenleg semmilyen tüzet ne gyújtsanak szabadtéren. A dohányosokat is fokozott óvatosságra intette.

A kormány útmutatása szerint az eldobható grillek az elmúlt hónapokban több súlyos bozóttűzhöz is hozzájárulhattak. A hatóságok szerint a jelenlegi hőségben és szárazságban a termékek használata jelentős kockázatot jelent az emberekre és a környezetre nézve.

Aki ennek ellenére továbbra is árulja ezeket, akár büntetőjogi következményekkel is számolhat.

A tűzoltókat közben rendkívül nehéz körülmények között vetik be. Több mint húsz ember került kórházba a pusztító tüzek miatt, köztük hat tűzoltó. A lángok miatt több családnak is el kellett hagynia otthonát.

A brit kormány emellett légi tűzoltóegységek bevetését is elrendelte, és további támogatást ígért a tűzoltóságoknak. A hadsereg mintegy száz katonával segíti a védekezést Walesben.