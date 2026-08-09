162 éves Guinness került elő a tenger mélyéről, lehet, hogy még iható

Egy belga búvár különleges leletre bukkant egy Dover partjainál fekvő hajóroncsban: egy 1864-ből származó Guinness-palackot talált a tenger fenekén. Stefan Panis több mint 40 éve búvárkodik, de ehhez hasonló felfedezésben még nem volt része.

Guinness - Illusztráció - Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Egy hajóroncs rejtette a különleges kincset, 162 éves Guinness került elő

A palackot 2025-ben emelte ki a roncsból, majd egy gyors tisztítás után előtűnt rajta a jól ismert Guinness felirat. A szakértők szerint az üveg több mint 160 évet tölthetett a tenger alatt, és könnyen lehet, hogy nem ez az egyetlen ilyen palack a roncs környékén. Panis úgy véli,

egy teljes, akár 24 palackos rekesz, sőt több láda is rejtőzhet még a homok alatt.

A felfedezés után a búvár felvette a kapcsolatot a Guinness szakembereivel, akik most vizsgálják a különleges leletet. A kutatók mintákat elemeznek annak érdekében, hogy kiderítsék, milyen lehetett az 1860-as években készült stout íze, és akár az eredeti recept alapján újra is készíthetik a történelmi sört.

A legnagyobb kérdés azonban az, hogy vajon iható maradt-e a 162 éves Guinness.

Panis szerint erre van esély, ha a tengervíz nem jutott be a palackba a dugón keresztül. Bár ő maga nem nagy Guinness-rajongó, azt mondta, ha a szakértők biztonságosnak ítélik, mindenképpen megkóstolná.

A különleges ital híre Belfastban is felkeltette az emberek érdeklődését. Többen azt mondták, hogy a történelmi élmény miatt vállalnák a kóstolást akkor is, ha nem tudnák pontosan, mire számítsanak. Mások viszont óvatosabbak, és inkább egy frissen csapolt Guinness mellett maradnának.

A Diageo, a Guinness tulajdonosa szerint az ilyen felfedezések fontos betekintést adnak a márka múltjába, ezért a vállalat archív szakértői jelenleg együttműködnek a búvárokkal, hogy további információkat gyűjtsenek a ritka leletről.