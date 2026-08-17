Hatalmas ősi emberi csontok kerültek elő a tenger mélyéről

A gyenyiszovai ember maradványait a Tajvan és Kína közötti Penghu-csatorna tengerfenekéről hozták felszínre. A felfedezés után egy független kutató felvetette, hogy az ősi emberek adhatták a bibliai óriásokról szóló történetek alapját, erre azonban a tudományos vizsgálat nem talált bizonyítékot.

A gyenyiszovai ember hatalmas csontjai kerültek elő a tengerfenékről. A lelet miatt ismét szóba kerültek a bibliai óriások (illusztráció) Fotó: Thilo Parg Forrás: By Thilo Parg - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65260860

Rendkívüli méretű gyenyiszovai ember maradványait vizsgálták

A lelet egy részleges combcsontból és egy sípcsontból áll. A csontokban megőrződött fehérjék vizsgálata alapján a kutatók mindkét fosszília esetében a gyenyiszovai emberhez jutottak. Az egyikük körülbelül 180 centiméter magas és 83 kilogrammos, a másik pedig akár 190 centiméter magas és 91 kilogrammos is lehetett.

A hatalmas csontok miatt Jimmy Corsetti független kutató azt vetette fel, hogy a gyenyiszovaiak kapcsolatba hozhatók a Bibliában szereplő nefilimekkel, akiket egyes értelmezések bibliai óriásokként azonosítanak. A tengerfenék helyszíne miatt az özönvíz történetével is párhuzamot vont.

A kutatás ugyanakkor nem bizonyít kapcsolatot a nefilimek, a bibliai özönvíz és az ősi maradványok között. A Tokiói Egyetem vezette kutatócsoport számára a felfedezés elsősorban azért fontos, mert azt mutatja, hogy ez az ősi ember nagyobb testű lehetett a korábban ismert kelet-ázsiai embercsoportok egy részénél.

A kutatók szerint a maradványok a jégkorszak legnagyobb ismert ősi emberei közé tartozó egyedektől származhattak. A vizsgálat eredményeit egyelőre még nem lektorálták – írja a Daily Mail.

Így néznének ki a neandervölgyiek és a gyenyiszovai emberek, ha még élnének

Az elmúlt 40 000 évben a Homo sapiens volt az egyetlen emberi faj a Földön. Ősi elődeink sok ezer évvel ezelőtt kihaltak, csak fosszíliákat, néhány szórványos leletet és DNS-ünkben megmaradt nyomokat hagytak maguk után. De hogy nézne ki a világ, ha a neandervölgyiek és a gyenyiszovai emberek nem haltak volna ki? Itt a válasz!