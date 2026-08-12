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gyermekbántalmazás

Órákig gyalogoltatták kisgyerekeiket a 42 fokos hőségben a részeg szülők – fotók

1 órája
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Egy arizonai házaspárt gyermekbántalmazással gyanúsítanak, miután a rendőrség szerint ittasan gyalogoltatták a 2 és 4 éves gyerekeiket három órán át a 42 Celsius-fokos hőségben. A gyermekbántalmazás gyanúja azután merült fel, hogy szemtanúk veszélyes és kiszámíthatatlan viselkedést láttak a családnál.
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gyermekbántalmazásArizonahőség

A gyermekbántalmazási eset az arizonai Glendale-ben történt vasárnap este. Ryan és May Mullin a 2 és 4 éves gyerekeikkel gyalogoltak több mint 3 órát a hőségben az utcán. A család korábban az Arizona Cardinals amerikaifutball-csapat edzésén járt a State Farm Stadiumban.

gyermekbántalmazás
Gyermekbántalmazás miatt vették őrizetbe a szülőket
Fotó: Maricopa County Sheriff's Office

A gyerekek a 42 Celsius-fokos hőségben sétáltak, egy aggódó autós figyelt fel rájuk este 6 óra körül.

Sofőr úgy döntött, közbelép, amikor azt látta, hogy a gyerekek apja átesett az egyik gyerekén, később pedig úgy kelt át az úton, hogy családja nem tartott vele.

A nő felajánlotta a családnak, hogy autóval elviszi őket, hogy ne kelljen tovább gyalogolniuk a hőségben. A férfi ekkor feldühödött,  ököllel beleütött a járműbe, amitől elesett, és az arcán megsérült.

A rendőrök szerint részegek voltak

A helyszínre érkező rendőrök egyike azt látta, hogy az apa bizonytalan léptekkel próbál átkelni az úton az egyik gyermekével. A rendőr megpróbálta megállítani, Ryan azonban nem engedelmeskedett, és nem volt hajlandó elengedni a gyerek csuklóját – írja a New York Post.

A férfi végül csak akkor engedte el a gyereket, amikor a rendőr erő alkalmazásával fenyegette meg.

A hatóságok szerint mindkét szülő beszéde elmosódott volt, a szemük véreresnek tűnt, és erősen alkoholszagúak voltak.

Ryan Mullin, May Mullin, gyermekbántalmazás
Fotó: Maricopa County Sheriff's Office

A vízről is kérdezték őket

A bírósági dokumentumok szerint az anya azt mondta a rendőröknek, hogy a gyerekek két üveg vizet ittak meg. A rendőrség szerint azonban az egyik palack még félig tele volt.

A hatóságok ezt követően mindkét szülőt őrizetbe vették, és gyermekbántalmazással vádolták meg őket.

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