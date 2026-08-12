Órákig gyalogoltatták kisgyerekeiket a 42 fokos hőségben a részeg szülők – fotók

A gyermekbántalmazási eset az arizonai Glendale-ben történt vasárnap este. Ryan és May Mullin a 2 és 4 éves gyerekeikkel gyalogoltak több mint 3 órát a hőségben az utcán. A család korábban az Arizona Cardinals amerikaifutball-csapat edzésén járt a State Farm Stadiumban.
A gyerekek a 42 Celsius-fokos hőségben sétáltak, egy aggódó autós figyelt fel rájuk este 6 óra körül.
Sofőr úgy döntött, közbelép, amikor azt látta, hogy a gyerekek apja átesett az egyik gyerekén, később pedig úgy kelt át az úton, hogy családja nem tartott vele.
A nő felajánlotta a családnak, hogy autóval elviszi őket, hogy ne kelljen tovább gyalogolniuk a hőségben. A férfi ekkor feldühödött, ököllel beleütött a járműbe, amitől elesett, és az arcán megsérült.
A rendőrök szerint részegek voltak
A helyszínre érkező rendőrök egyike azt látta, hogy az apa bizonytalan léptekkel próbál átkelni az úton az egyik gyermekével. A rendőr megpróbálta megállítani, Ryan azonban nem engedelmeskedett, és nem volt hajlandó elengedni a gyerek csuklóját – írja a New York Post.
A férfi végül csak akkor engedte el a gyereket, amikor a rendőr erő alkalmazásával fenyegette meg.
A hatóságok szerint mindkét szülő beszéde elmosódott volt, a szemük véreresnek tűnt, és erősen alkoholszagúak voltak.
A vízről is kérdezték őket
A bírósági dokumentumok szerint az anya azt mondta a rendőröknek, hogy a gyerekek két üveg vizet ittak meg. A rendőrség szerint azonban az egyik palack még félig tele volt.
A hatóságok ezt követően mindkét szülőt őrizetbe vették, és gyermekbántalmazással vádolták meg őket.
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