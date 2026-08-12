Órákig gyalogoltatták kisgyerekeiket a 42 fokos hőségben a részeg szülők – fotók

A gyermekbántalmazási eset az arizonai Glendale-ben történt vasárnap este. Ryan és May Mullin a 2 és 4 éves gyerekeikkel gyalogoltak több mint 3 órát a hőségben az utcán. A család korábban az Arizona Cardinals amerikaifutball-csapat edzésén járt a State Farm Stadiumban.

Gyermekbántalmazás miatt vették őrizetbe a szülőket

Fotó: Maricopa County Sheriff's Office

A gyerekek a 42 Celsius-fokos hőségben sétáltak, egy aggódó autós figyelt fel rájuk este 6 óra körül.

Sofőr úgy döntött, közbelép, amikor azt látta, hogy a gyerekek apja átesett az egyik gyerekén, később pedig úgy kelt át az úton, hogy családja nem tartott vele.

A nő felajánlotta a családnak, hogy autóval elviszi őket, hogy ne kelljen tovább gyalogolniuk a hőségben. A férfi ekkor feldühödött, ököllel beleütött a járműbe, amitől elesett, és az arcán megsérült.

A rendőrök szerint részegek voltak

A helyszínre érkező rendőrök egyike azt látta, hogy az apa bizonytalan léptekkel próbál átkelni az úton az egyik gyermekével. A rendőr megpróbálta megállítani, Ryan azonban nem engedelmeskedett, és nem volt hajlandó elengedni a gyerek csuklóját – írja a New York Post.

A férfi végül csak akkor engedte el a gyereket, amikor a rendőr erő alkalmazásával fenyegette meg.

A hatóságok szerint mindkét szülő beszéde elmosódott volt, a szemük véreresnek tűnt, és erősen alkoholszagúak voltak.

Fotó: Maricopa County Sheriff's Office

A vízről is kérdezték őket

A bírósági dokumentumok szerint az anya azt mondta a rendőröknek, hogy a gyerekek két üveg vizet ittak meg. A rendőrség szerint azonban az egyik palack még félig tele volt.

A hatóságok ezt követően mindkét szülőt őrizetbe vették, és gyermekbántalmazással vádolták meg őket.

reaking News

Arizona parents had boozy afternoon, then decided to take their young children for walk in 108F heat, cops say



A married couple allegedly took their young children on a three-hour walk in 108F heat while visibly intoxicated after attending an Arizona Cardinals… pic.twitter.com/HoFXRooeFq — News News News (@NewsNew97351204) August 11, 2026

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