34 év után azonosították a mosolygós sorozatgyilkos utolsó ismeretlen áldozatát

A nő holttestét 1992. augusztus 30-án találták meg a kaliforniai Blythe közelében, a 95-ös főút mellett. A hatóságok hosszú időn keresztül nem tudták megállapítani, ki lehetett a gyilkosság áldozata.

A gyilkos áldozatának személyazonosságát végül DNS-vizsgálattal sikerült megállapítani

Fotó: Twitter/X

Keith Jesperson, akit később Happy Face Killerként ismertek meg, a nyomozóknak azt mondta, hogy a nőt „Claudia” néven ismerte. Azt azonban nem tudták kideríteni, hogy valóban ez volt-e a nő neve.

Jesperson, aki kamionsofőrként dolgozott, később beismerte, hogy ő ölte meg a nőt. A férfi összesen nyolc nő meggyilkolását vallotta be, több amerikai államban.

Az áldozat azonosítása azonban évtizedekig megoldatlan maradt. A Riverside megyei ügyészség 2024-ben új lendületet adott a nyomozásnak, amikor a genetikai genealógia segítségével sikerült kapcsolatot találni az ismeretlen nő egyik rokoni ágához – írja a Fox News.

Több évtized elteltével azonosították a gyilkosság áldozatát

A DNS-vizsgálatok alapján egy Summer Gonzales nevű nő a holttestnél talált DNS alapján az áldozat apai féltestvére lehetett. Ez fontos nyomot jelentett a nyomozóknak, de a teljes azonosításhoz még szükség volt az anyai rokonság felkutatására is.

A nyomozók végül eljutottak az áldozat egyik közvetlen anyai rokonához. A családi kapcsolatot egy újabb DNS-minta erősítette meg, amelyet a héten vizsgáltak meg.

Az eredmény egyértelmű volt: a 1992-ben megtalált, addig csak „Claudia” néven ismert nő Lydia Jane Wade McWhorter volt, aki Texasból tűnt el az 1990-es években.

McWhorter nővérei évtizedeken keresztül nem tudták, mi történt vele. A hatóságok szerint a mostani azonosítás remélhetőleg segít abban, hogy a család végre lezárhassa a hosszú éveken át tartó bizonytalanságot.

A Riverside megyei ügyészség áldozatsegítő részlege jelenleg is együtt dolgozik a családdal annak érdekében, hogy eldöntsék, miként szeretnék eltemetni és megemlékezni róla.

SHE HAS A NAME: The last unidentified victim of the "Happy Face Killer" finally has her name back — nearly 34 years after her body was found along a California highway.



Riverside County investigators confirmed through DNA testing that the woman long known only as "Claudia" was… pic.twitter.com/yuk2mQrV0M — Fox News US (@FoxUSNews) August 28, 2026

Keith Jesperson jelenleg börtönben van. 1995-ben tartóztatták le, majd beismerte, hogy 1990 és 1995 között nyolc nőt gyilkolt meg Kaliforniában, Washington államban, Oregonban, Floridában, Nebraskában és Wyomingban.

A férfit azért kezdték Happy Face Killerként emlegetni, mert a bűncselekményeiről a médiának küldött leveleit egy mosolygós arccal írta alá.

McWhorter meggyilkolásában 2010. január 8-án vallotta magát bűnösnek Riverside megyében, és 25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.