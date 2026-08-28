34 év után azonosították a mosolygós sorozatgyilkos utolsó ismeretlen áldozatát

A nő holttestét 1992. augusztus 30-án találták meg a kaliforniai Blythe közelében, a 95-ös főút mellett. A hatóságok hosszú időn keresztül nem tudták megállapítani, ki lehetett a gyilkosság áldozata.
Keith Jesperson, akit később Happy Face Killerként ismertek meg, a nyomozóknak azt mondta, hogy a nőt „Claudia” néven ismerte. Azt azonban nem tudták kideríteni, hogy valóban ez volt-e a nő neve.
Jesperson, aki kamionsofőrként dolgozott, később beismerte, hogy ő ölte meg a nőt. A férfi összesen nyolc nő meggyilkolását vallotta be, több amerikai államban.
Az áldozat azonosítása azonban évtizedekig megoldatlan maradt. A Riverside megyei ügyészség 2024-ben új lendületet adott a nyomozásnak, amikor a genetikai genealógia segítségével sikerült kapcsolatot találni az ismeretlen nő egyik rokoni ágához – írja a Fox News.
Több évtized elteltével azonosították a gyilkosság áldozatát
A DNS-vizsgálatok alapján egy Summer Gonzales nevű nő a holttestnél talált DNS alapján az áldozat apai féltestvére lehetett. Ez fontos nyomot jelentett a nyomozóknak, de a teljes azonosításhoz még szükség volt az anyai rokonság felkutatására is.
A nyomozók végül eljutottak az áldozat egyik közvetlen anyai rokonához. A családi kapcsolatot egy újabb DNS-minta erősítette meg, amelyet a héten vizsgáltak meg.
Az eredmény egyértelmű volt: a 1992-ben megtalált, addig csak „Claudia” néven ismert nő Lydia Jane Wade McWhorter volt, aki Texasból tűnt el az 1990-es években.
McWhorter nővérei évtizedeken keresztül nem tudták, mi történt vele. A hatóságok szerint a mostani azonosítás remélhetőleg segít abban, hogy a család végre lezárhassa a hosszú éveken át tartó bizonytalanságot.
A Riverside megyei ügyészség áldozatsegítő részlege jelenleg is együtt dolgozik a családdal annak érdekében, hogy eldöntsék, miként szeretnék eltemetni és megemlékezni róla.
Keith Jesperson jelenleg börtönben van. 1995-ben tartóztatták le, majd beismerte, hogy 1990 és 1995 között nyolc nőt gyilkolt meg Kaliforniában, Washington államban, Oregonban, Floridában, Nebraskában és Wyomingban.
A férfit azért kezdték Happy Face Killerként emlegetni, mert a bűncselekményeiről a médiának küldött leveleit egy mosolygós arccal írta alá.
McWhorter meggyilkolásában 2010. január 8-án vallotta magát bűnösnek Riverside megyében, és 25 évtől életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték.
Több mint négy évtized után fogták el a gyilkost: a 79 éves férfit egy üdítős palack buktatta le
44 évvel egy brutális gyilkosság után áttörést értek el a nyomozók az Egyesült Államokban: letartóztattak egy 79 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy 1981-ben megölte egy felesége egy barátnőjét, miután az nem volt hajlandó részt venni egy feltételezett biztosítási csalásban. A megoldatlan ügyben a modern DNS-vizsgálatok vezettek el a gyanúsítotthoz.