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gyilkos bálna

Sörétes puskával lőhettek rá a híres gyilkos bálnára Spanyolországban

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Lyukakat találtak annak a 60 éves orkának a hátúszóján, amelyet Spanyolország partjainál figyeltek meg. Természetvédők szerint a sérüléseket sörétes puska okozhatta.
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gyilkos bálnasérülésspanyolország

Lelőtt gyilkos bálna: a Toñi néven ismert nőstény orkát Cádiz közelében látták, és a természetvédők szerint több lövedék is eltalálhatta. A WeWhale Association és az Iberian Orca Guardians szakértői szerint a sérülések száma, mérete és elhelyezkedése alapján sörétes puska használatára lehet következtetni.

gyilkos bálna
Sörétszemeket találtak a gyilkos bálna uszonyában Spanyolországban.
Fotó: CORDIER SYLVAIN / hemis.fr

Sérült gyilkos bálna

A természetvédők szerint Toñit néhány héttel korábban még sérülések nélkül fényképezték le, ezért úgy vélik, hogy a lövöldözés nemrég történhetett. A hátúszóján körülbelül tíz sörétszem okozta nyomot találtak, és úgy tűnik, két vagy három lövedék át is hatolt az uszonyon, míg mások benne maradhattak.

A spanyol hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben, és portugál kollégáik segítségét is kérték.

Toñi, akit La Abuela, vagyis „a nagymama” néven is ismernek, a veszélyeztetett ibériai orkák legidősebb ismert példánya, becslések szerint 60 éves.

Hajókat is megtámadtak az orkák

Az eset különösen érdekes annak fényében, hogy az ibériai orkák az elmúlt években több hajóval is összetűzésbe kerültek a Gibraltári-szorosban és Portugália partjainál. Az állatok több hajó kormánylapátját megrongálták, és volt olyan eset is, amikor egy vitorlás elsüllyedt.

Júliusban például egy orka csapat egy hajót támadott meg Spanyolország északnyugati partjainál. 

A vitorlás kormánylapátja megrongálódott, a hajó pedig végül elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó két ember sértetlenül megúszta az esetet.

Júniusban egy másik támadásról készült felvétel is bejárta a világot. Egy orkacsoport órákon keresztül kerülgetett egy jachtot Gibraltár közelében, majd megrongálta a kormánylapátját.

A most meglőtt Toñi azonban a kutatók szerint 

nem mutatja annak jeleit, hogy a sérülések akadályoznák az úszásban vagy a vadászatban.

A természetvédők hangsúlyozták: függetlenül attól, ki hogyan vélekedik az orkák és a hajók közötti konfliktusokról, az állatok lelövése elfogadhatatlan.

A spanyol környezetvédelmi miniszter, Sara Aagesen szerint a sérülések egy veszélyeztetett állatot értek, ezért az eset súlyos bűncselekménynek minősülhet.

 

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