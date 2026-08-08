Halálra verhette az online megismert férfit egy 18 éves magyar küzdősportoló Ausztriában

Megrázó gyilkosság történt az alsó-ausztriai Langenzersdorfban: egy 29 éves bécsi férfit holtan találtak egy jelenleg üresen álló házban. Az ügyben egy 18 éves magyar küzdősportoló került a rendőrség látókörébe.
A két férfi a közösségi médián keresztül ismerte meg egymást, és a találkozót a 18 éves magyar fiatal szomszédainak házában beszélték meg. Az ingatlan tulajdonosai eközben külföldön tartózkodtak.
A találkozó során vita alakult ki a két férfi között.
A rendőrség feltételezése szerint a 18 éves magyar fiatal olyan súlyosan bántalmazta a 29 éves bécsi Akhil G.-t, hogy belehalt sérüléseibe.
A rendőrök egy segélyhívás után érkeztek a házhoz. A földön fekvő férfit súlyos arcsérülésekkel találták meg, a kiérkező mentők már nem tudtak rajta segíteni.
A nyomozók szerint az áldozatot ütésekkel és rúgásokkal verték halálra.
A helyszínen nem találtak olyan fegyvert, amelyet a támadás során használhattak volna – írja a Kronen Zeitung.
A 18 éves gyanúsítottat a rendőrök ellenállás nélkül őrizetbe vették. A kihallgatás során azonban csak szűkszavúan nyilatkozott a történtekről.
Mindenkit megdöbbentett a gyilkosság
A környéken élőket is megdöbbentette az eset. Egy 83 éves helybeli arról beszélt, hogy a rendőrök már a kora reggeli óráktól kezdve jelen voltak az utcában, miközben senki sem akart beszélni a történtekről.
A ház tulajdonosa, egy mérnök szintén csak röviden nyilatkozott, és azt mondta: borzalmasnak tartja a történteket.
A környéken élők közül többen ismerték a 18 éves fiatalt és családját, akiről korábban azt mondták, hogy udvarias és barátságos volt.
Az ügyben az alsó-ausztriai tartományi bűnügyi hivatal gyilkossági csoportja folytatja a nyomozást. A helyszínen a házban és annak környezetében is számos nyomot rögzítettek, hogy tisztázzák, pontosan mi vezetett a halálos összecsapáshoz.
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