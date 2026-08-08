Halálra verhette az online megismert férfit egy 18 éves magyar küzdősportoló Ausztriában

Megrázó gyilkosság történt az alsó-ausztriai Langenzersdorfban: egy 29 éves bécsi férfit holtan találtak egy jelenleg üresen álló házban. Az ügyben egy 18 éves magyar küzdősportoló került a rendőrség látókörébe.

Gyilkosság lett a találkozóból - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A két férfi a közösségi médián keresztül ismerte meg egymást, és a találkozót a 18 éves magyar fiatal szomszédainak házában beszélték meg. Az ingatlan tulajdonosai eközben külföldön tartózkodtak.

A találkozó során vita alakult ki a két férfi között.

A rendőrség feltételezése szerint a 18 éves magyar fiatal olyan súlyosan bántalmazta a 29 éves bécsi Akhil G.-t, hogy belehalt sérüléseibe.

A rendőrök egy segélyhívás után érkeztek a házhoz. A földön fekvő férfit súlyos arcsérülésekkel találták meg, a kiérkező mentők már nem tudtak rajta segíteni.

A nyomozók szerint az áldozatot ütésekkel és rúgásokkal verték halálra.

A helyszínen nem találtak olyan fegyvert, amelyet a támadás során használhattak volna – írja a Kronen Zeitung.

A 18 éves gyanúsítottat a rendőrök ellenállás nélkül őrizetbe vették. A kihallgatás során azonban csak szűkszavúan nyilatkozott a történtekről.

Mindenkit megdöbbentett a gyilkosság

A környéken élőket is megdöbbentette az eset. Egy 83 éves helybeli arról beszélt, hogy a rendőrök már a kora reggeli óráktól kezdve jelen voltak az utcában, miközben senki sem akart beszélni a történtekről.

A ház tulajdonosa, egy mérnök szintén csak röviden nyilatkozott, és azt mondta: borzalmasnak tartja a történteket.

A környéken élők közül többen ismerték a 18 éves fiatalt és családját, akiről korábban azt mondták, hogy udvarias és barátságos volt.

Az ügyben az alsó-ausztriai tartományi bűnügyi hivatal gyilkossági csoportja folytatja a nyomozást. A helyszínen a házban és annak környezetében is számos nyomot rögzítettek, hogy tisztázzák, pontosan mi vezetett a halálos összecsapáshoz.

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