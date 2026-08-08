Kempingben bukkantak az eltűnt férfi nyomára, valójában a személyazonosságát ellopó gyilkosát találták meg

Egy kaliforniai férfi megölte lakótársát, majd megpróbálta eltitkolni a gyilkosságot. A 60 éves Cris Jones az eset után a gyanú szerint az áldozat személyazonosságát is megpróbálta felvenni, hogy elhitesse a környezetével: ő maga az eltűnt férfi.
Az áldozat holttestét egy sekély sírban temette el a hátsó udvarban. Jones ezután az áldozat teherautóját is elvitte, majd elhagyta Kaliforniát.
A rendőrök később Oregonban, a Mount Hood környékén bukkantak a férfi nyomára. A gyanúsított egy kempingben tartózkodott, ahol az oregoni seriff helyettesei megtalálták.
A hatóságok szerint ekkor már az eltűnt kaliforniai férfiként próbált viselkedni. A rendőrök azonban azonosították, és őrizetbe vették – írja a New York Post.
Az ügyben a nyomozók azt próbálják tisztázni, pontosan mi történt a lakótárs halála előtt és után, illetve milyen szerepe volt a gyanúsítottnak az áldozat eltűnésének és halálának körülményeiben. A férfit egyelőre emberöléssel gyanúsítják, az ügyben folyik a nyomozás.
Gyilkosság Ausztriában: halálra verhette az online megismert férfit egy 18 éves magyar küzdősportoló
Egy 18 éves magyar küzdősportolót gyanúsítanak azzal, hogy halálra vert egy 29 éves bécsi férfit az alsó-ausztriai Langenzersdorfban. A gyilkosság egy előre megbeszélt internetes találkozó után történt, a férfiak egy szomszédos, éppen üresen álló házban találkoztak.