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gyilkosság

Kempingben bukkantak az eltűnt férfi nyomára, valójában a személyazonosságát ellopó gyilkosát találták meg

12 órája
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Egy kaliforniai férfit azzal gyanúsítanak, hogy megölte a lakótársát, majd megpróbált az eltűnt férfiként feltűnni, miközben annak teherautóját is elvitte. A gyilkosság gyanúsítottjára végül Oregonban találtak rá, miután a rendőrök az eltűnt személyként keresett férfi ügyében nyomoztak.
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gyilkosságszemélyazonosság lopásKalifornia

Egy kaliforniai férfi megölte lakótársát, majd megpróbálta eltitkolni a gyilkosságot. A 60 éves Cris Jones az eset után a gyanú szerint az áldozat személyazonosságát is megpróbálta felvenni, hogy elhitesse a környezetével: ő maga az eltűnt férfi.

gyilkosság
A volt szobatársat gyilkossággal gyanúsítják
Fotó: Clackamas County Sheriff’s Office

Az áldozat holttestét egy sekély sírban temette el a hátsó udvarban. Jones ezután az áldozat teherautóját is elvitte, majd elhagyta Kaliforniát.

A rendőrök később Oregonban, a Mount Hood környékén bukkantak a férfi nyomára. A gyanúsított egy kempingben tartózkodott, ahol az oregoni seriff helyettesei megtalálták.

A hatóságok szerint ekkor már az eltűnt kaliforniai férfiként próbált viselkedni. A rendőrök azonban azonosították, és őrizetbe vették – írja a New York Post.

Az ügyben a nyomozók azt próbálják tisztázni, pontosan mi történt a lakótárs halála előtt és után, illetve milyen szerepe volt a gyanúsítottnak az áldozat eltűnésének és halálának körülményeiben. A férfit egyelőre emberöléssel gyanúsítják, az ügyben folyik a nyomozás.

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