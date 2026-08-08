Kempingben bukkantak az eltűnt férfi nyomára, valójában a személyazonosságát ellopó gyilkosát találták meg

Egy kaliforniai férfi megölte lakótársát, majd megpróbálta eltitkolni a gyilkosságot. A 60 éves Cris Jones az eset után a gyanú szerint az áldozat személyazonosságát is megpróbálta felvenni, hogy elhitesse a környezetével: ő maga az eltűnt férfi.

A volt szobatársat gyilkossággal gyanúsítják

Fotó: Clackamas County Sheriff’s Office

Az áldozat holttestét egy sekély sírban temette el a hátsó udvarban. Jones ezután az áldozat teherautóját is elvitte, majd elhagyta Kaliforniát.

A rendőrök később Oregonban, a Mount Hood környékén bukkantak a férfi nyomára. A gyanúsított egy kempingben tartózkodott, ahol az oregoni seriff helyettesei megtalálták.

A hatóságok szerint ekkor már az eltűnt kaliforniai férfiként próbált viselkedni. A rendőrök azonban azonosították, és őrizetbe vették – írja a New York Post.

Cris Jones, 60, of Yucca Valley, California, is accused of killing his roommate, burying him in a shallow grave, and then fleeing to the Mount Hood National Forest in the victim’s truck and using his identity https://t.co/Et7zhaNSeN — Sandy Post (@SandyPost) August 7, 2026

Az ügyben a nyomozók azt próbálják tisztázni, pontosan mi történt a lakótárs halála előtt és után, illetve milyen szerepe volt a gyanúsítottnak az áldozat eltűnésének és halálának körülményeiben. A férfit egyelőre emberöléssel gyanúsítják, az ügyben folyik a nyomozás.

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