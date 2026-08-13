Viccesnek gondolta, hogy lombfúvót használ a 2 hónapos kisfián – gyilkossággal vádolják

A baba halála miatt indított eljárásban újabb vádat emeltek egy floridai férfi ellen. A 38 éves James Westerveltet elsőfokú gyilkossággal vádolják a kisfia, Kenneth halála miatt, amely még 2024 augusztusában történt.
A hatóságok szerint a férfi egy lombfúvót használt a csecsemőn, amikor a gyermek még csak 2 hónapos volt.
Azt mondta a nyomozóknak, hogy azért tette, mert viccesnek gondolta. Az esetről állítólag videófelvétel is készült, amelyet később a nyomozók bizonyítékként vizsgáltak – írja a New York Post.
A kisfiú az eset után súlyos állapotba került, kórházba szállították, és életfenntartó kezelésre szorult. Végül belehalt sérüléseibe.
A vizsgálatok szerint a halál oka súlyos fejsérülés, amelyet az erős rázás, illetve ütődés okozhatott.
Westerveltet kezdetben gyermekbántalmazással kapcsolatos vádakkal vették őrizetbe, később azonban a nyomozás során új információk kerültek elő. A hatóságok szerint a férfi vallomásai több ponton ellentmondásosak voltak, ezért az ügyészség végül súlyosabb vádat fogalmazott meg ellene.
A férfi jelenleg őrizetben van, az ügyben a következő bírósági meghallgatást szeptemberre tűzték ki. Westervelt egy másik ügy miatt is eljárás alatt áll, amelyben metamfetamin birtoklásával és kábítószerrel kapcsolatos eszközök birtoklásával gyanúsítják.
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