Viccesnek gondolta, hogy lombfúvót használ a 2 hónapos kisfián – gyilkossággal vádolják

A baba halála miatt indított eljárásban újabb vádat emeltek egy floridai férfi ellen. A 38 éves James Westerveltet elsőfokú gyilkossággal vádolják a kisfia, Kenneth halála miatt, amely még 2024 augusztusában történt.

James Westerveltet gyilkossággal vádolják

Fotó: Marion County Sheriff's Office

A hatóságok szerint a férfi egy lombfúvót használt a csecsemőn, amikor a gyermek még csak 2 hónapos volt.

Azt mondta a nyomozóknak, hogy azért tette, mert viccesnek gondolta. Az esetről állítólag videófelvétel is készült, amelyet később a nyomozók bizonyítékként vizsgáltak – írja a New York Post.

A kisfiú az eset után súlyos állapotba került, kórházba szállították, és életfenntartó kezelésre szorult. Végül belehalt sérüléseibe.

A vizsgálatok szerint a halál oka súlyos fejsérülés, amelyet az erős rázás, illetve ütődés okozhatott.

Westerveltet kezdetben gyermekbántalmazással kapcsolatos vádakkal vették őrizetbe, később azonban a nyomozás során új információk kerültek elő. A hatóságok szerint a férfi vallomásai több ponton ellentmondásosak voltak, ezért az ügyészség végül súlyosabb vádat fogalmazott meg ellene.

A férfi jelenleg őrizetben van, az ügyben a következő bírósági meghallgatást szeptemberre tűzték ki. Westervelt egy másik ügy miatt is eljárás alatt áll, amelyben metamfetamin birtoklásával és kábítószerrel kapcsolatos eszközök birtoklásával gyanúsítják.

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