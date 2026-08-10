Gyilkossági nyomozást indított az ausztrál rendőrség egy élethű baba miatt

Az ausztrál rendőrség befejezte a gyilkossági nyomozást, amely azzal kezdődött, hogy két szemtanú egy vasárnapi autóút során az út szélén egy eldobott bőröndöt talált, amit kinyitottak, majd emberi maradványokra bukkantak - legalábbis első ránézésre. A törvényszéki vizsgálatok később megállapították, hogy a táskában talált tárgy valójában egy élethű baba volt.

Gyorsan lezárult az ausztrál rendőrség gyilkossági nyomozása. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Gyorsan lezárult az ausztrál rendőrség gyilkossági nyomozása

A Sydney-től körülbelül 200 km-re délnyugatra fekvő Oallenbe kihívott rendőrök lezárták a helyszínt, majd megkezdték a szemlét, azonban a bőrönd tartalmát nem vizsgálták meg eléggé. Mint kiderült, az élethű babán ruhák voltak, valamint haja és orrpiercingje is volt, sőt még horzsolásokra és zúzódásokra emlékeztető nyomok is voltak rajta.

Linda Bradbury főfelügyelő elmondta, hogy a rendőrség nem szívesen bolygatja a maradványokat az eredeti helyükön, különösen akkor, ha zord időjárással kell szembenéznünk, mint ahogy az eset idején is volt. Hozzátette, hogy a talált tárgy nagyon valósághű volt, és teljesen úgy nézett ki, mint az emberi maradványok - írta a Reuters.