"Úgy érzem, az orvosok lemondtak rólam" – gyomorhuruttal küldték haza az édesanyát, valójában rák támadta meg

Miután az édesapját még 2017-ben elvesztette, sajnos egyre valószínűbb, hogy árván kell felnőnie egy tinifiúnak: az édesanyjánál ugyanis halálos rákot diagnosztizáltak. Ráadásul az orvosok az asszony szerint hosszú hónapokat késlekedtek, eleinte ugyanis gyomorhurutra fogták a panaszait.

Candice Powellt (a képen fiával látható) agresszív rák támadta meg, az orvosok sokáig mégis gyomorhurutra fogták a tüneteit

Fotó: GoFundMe

Az angliai Swanley-ben élő, 40 éves Candice Powell jelenleg egyedül neveli 18 éves fiát, aki lehet, hogy szülői támogatás nélkül kell, hogy kilépjen a nagybetűs életbe. Az asszony 2019-ben már egyszer legyőzte a méhnyakrákot, így amikor tavaly májusban először jelentkeztek nála rendkívül erős gyomorpanaszok, azonnal attól tartott, hogy a rák tért vissza. "Fáradt voltam, de nem tudtam aludni. Nagyon megrémültem" – idézte fel az édesanya. Persze azonnal orvoshoz fordult, az ügyeletről azonban azzal küldték haza: gyomorhurut.

Tudtam, hogy valami nincs rendben, és könyörögtem, hogy vegyenek komolyan. Hánytam, alig tudtam járni, be folyamatosan azt mondták, majd elmúlik

– magyarázta Candice.

Gyomorhuruttal zavarták haza az édesanyát: szétterjedt a testében a rák

Végül többszöri kórházi látogatás után tavaly júliusban született meg a diagnózis: kiderült, hogy a nőnek egy rendkívül ritka és agresszív méhrákja van, ami ráadásul már átterjedt a teste más részeire is. Noha megműtötték, az orvosok ezzel csak meghosszabbíthatták az életét. A betegséget gyógyíthatatlannak bélyegezték, a szakértők két évet adtak neki. Az édesanya úgy érzi, az egészségügy cserben hagyta.

"Lemondtak rólam. Ha a kórház észrevette volna a rákot, ha kivizsgáltak volna megfelelően – és nem csak a tüneteim jelentkezése után, de rendszeresen, miután gyógyultnak nyilvánítottak – akkor talán egy nagyon más prognózisom lenne" – magyarázta a The Sun oldalának, hozzátéve: legjobban az fáj neki, hogy szeretett fiát magára fogja hagyni.