Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg Kelet-Szlovákiában a rendőrség szervezett bűnözés elleni részlege (ÚBOK) - közölte kedden a szlovák országos rendőrfőkapitányság szóvivője.

Gyújtogatást hiúsítottak meg egy dróngyártó üzem ellen Szlovákiában. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Gyújtogatást hiúsítottak meg egy dróngyártó üzem ellen Szlovákiában

A gyújtogatási kísérlet tervét és szervezőit a rendőrség közlése szerint a titkosszolgálat (SIS) és a katonai hírszerzés operatív információ alapján az eperjesi (Presov) kerületi rendőrség közreműködésével sikerült leleplezni és elfogni.

Az ügyben általános veszélyeztetés címén három külföldi ellen indítottak eljárást a hatóságok. A három emberből kettőt Szlovákiában vettek őrizetbe, egyet pedig európai elfogatóparancs alapján Németországban.