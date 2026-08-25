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szlovákia

Gyújtogatást hiúsítottak meg egy dróngyártó üzem ellen Szlovákiában

6 perce
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A szlovák rendőrség egy dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg az ország keleti részén. Három külföldi embert vettek őrizetbe az üggyel kapcsolatban.
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szlovákiagyújtogatásrendőrség

Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg Kelet-Szlovákiában a rendőrség szervezett bűnözés elleni részlege (ÚBOK) - közölte kedden a szlovák országos rendőrfőkapitányság szóvivője.

Gyújtogatást hiúsítottak meg egy dróngyártó üzem ellen Szlovákiában
Gyújtogatást hiúsítottak meg egy dróngyártó üzem ellen Szlovákiában. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Gyújtogatást hiúsítottak meg egy dróngyártó üzem ellen Szlovákiában

A gyújtogatási kísérlet tervét és szervezőit a rendőrség közlése szerint a titkosszolgálat (SIS) és a katonai hírszerzés operatív információ alapján az eperjesi (Presov) kerületi rendőrség közreműködésével sikerült leleplezni és elfogni.

Az ügyben általános veszélyeztetés címén három külföldi ellen indítottak eljárást a hatóságok. A három emberből kettőt Szlovákiában vettek őrizetbe, egyet pedig európai elfogatóparancs alapján Németországban.

 

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