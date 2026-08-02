Hackertámadás érte a michigani állami vízellátó rendszert

Dale George, Michigan környezetvédelmi, víz- és energiaügyi minisztériumának szóvivője a hackertámadásokról azt mondta, hogy az állam kilenc vízszolgáltatójától érkezett olyan bejelentés, ami külső beavatkozás kísérletére utal.

Hackertámadás érhette a michigani állami vízellátó rendszert - Illusztráció

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A hét első felében Minnesota hatóságai jelezték, hogy kibertámadások érték az állam mintegy 30 vízszolgáltatóját, amelyek az ellátást fenyegették, de meghiúsultak.

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szombaton közleményt adott ki, ami szerint a hatóság tisztában van a fenyegetéssekkel, és mindent elkövet a kritikus infrastruktúra védelmében, valamint azt hangoztatta, hogy a kiberfenyegetések minden fajtája ellen megfelelő eszközökkel rendelkezik.

A szövetségi hatóságok kedden adtak ki először riasztást a vízellátó rendszerek működésének akadályozására irányuló kísérletek miatt.

Az esetekről beszámoló The New York Times napilap azt írta, hogy a hackertámadások hátterében Irán állhat, a gyanút hivatalosan egyelőre nem erősítették meg.

Donald Trump elnök pénteken kabinetjének ülésén újságírói kérdésre azt állította, hogy a működési zavarért nem Irán a felelős, hanem Minnesota állam elhibázott irányítása.

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