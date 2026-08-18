Teljes káosz Trump haditengerészetében: újabb horrorhajón szenvednek a katonák

A USS Benfold július 24-én került bajba, amikor meghibásodott az egyik generátora, és a hajó teljesen elvesztette az áramellátását. A rombolót végül egy másik amerikai hadihajó vontatta a Fülöp-szigetekre, ahol a legénységet szárazföldi szállásokon helyezték el.

Haditengerészet: négy napig étel és ivóvíz nélkül maradtak az amerikai hadihajó katonái Fotó: BENJAMIN A. LEWIS / US NAVY

A teljes áramellátást csak július 30-án sikerült helyreállítani. A történtekről a haditengerészet közel egy hónapig nem adott tájékoztatást – írta a Washington Post.

Haditengerészet: négy napig komoly körülmények között voltak a katonák

A generátor meghibásodása miatt a USS Benfold fedélzetén megszűnt az áramellátás. Ez nemcsak a hajó működését nehezítette meg, hanem a legénység alapvető életkörülményeit is súlyosan érintette.

A katonák többek között nem jutottak megfelelő mennyiségű ivóvízhez, az étkezésüket pedig más amerikai hadihajók segítségével kellett megoldani. A légkondicionálás sem működött, és a mosdók használata is problémássá vált.

A hajót végül egy kikötőbe vontatták a Fülöp-szigeteken, miközben más amerikai hadihajók biztosítottak élelmet a legénység számára. A meghibásodás miatt senki sem sérült meg.

A USS Benfold annak a USS George Washington vezette harccsoportnak volt a része, amely a Közel-Kelet felé tartott, hogy leváltsa a térségben hosszú ideje szolgáló USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót.

Az amerikai haditengerészet másik hajóján is gondok vannak

A USS Benfold esete azért is került a figyelem középpontjába, mert az amerikai haditengerészetet az utóbbi időben egyre több kritika éri a katonák szolgálati és életkörülményei miatt.

A USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó esetében például katonacsaládok számoltak be a hosszúra nyúlt közel-keleti bevetés miatt romló morálról. Olyan beszámolók is napvilágot láttak, amelyek szerint a legénység egyes tagjai súlyos kimerültséggel és mentális problémákkal küzdenek.

A hajó fedélzetén állítólag élelmiszerhiány és adagolás is előfordult, miközben a katonák étkezéséről készült képek is komoly visszhangot váltottak ki.

Donald Trump ugyanakkor határozottan visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint az USS Lincoln legénységének helyzete tarthatatlanná vált volna. Az amerikai elnök azt mondta, a hajó jelenleg is mozog, és hamarosan egy másik, hasonló amerikai hadihajó váltja fel.

Pete Hegseth védelmi miniszter szintén azt hangsúlyozta, hogy a haditengerészet minden hajójának, legénységének és parancsnokának igyekeznek biztosítani mindent, amire szükségük van.