Felborult egy hajó, egy anya és kisbabája vesztette életét

Az eset szombaton, körülbelül 22:25-kor történt a New York-i kikötőben: felborult egy hajó, elkerülhetetlen volt a tragédia.

Felborult hajó: két halálos áldozata van a tragédiának / Fotó: Pixabay



Felborult a hajó, mindenki a vízbe zuhant

Egy körülbelül 6,7 méteres motorcsónak hirtelen felborult, és a fedélzetén tartózkodó 14 ember a Hudson folyó hullámzó vizébe zuhant a 32-es bója közelében. A parti őrség 12 túlélőt mentett ki a vízből, őket olyan sérülésekkel kezelték, amelyek nem voltak életveszélyesek. A búvárok azonban megtalálták a meghalt csecsemőt és a nőt. Később megállapították, hogy anya és lánya voltak.

Antonella Garcia öthónapos volt, édesanyja, Sara Sanchez pedig 27 éves. Mindketten Queensben éltek. A kisbaba édesapja szintén a hajón tartózkodott, és a túlélők között van – erősítette meg egy rendőrségi tisztviselő. Az eset után az amerikai parti őrség közölte, hogy a nyomozók úton vannak, hogy kihallgassák a hajó kapitányát, és megkezdjék annak vizsgálatát, miért borult fel a fehér Yamaha AR210 típusú hajó. Nem sokkal később letartóztatták a 46 éves, manhattani Manuel Hernandezt. A New York-i rendőrség megerősítette, hogy a férfi ellen 13 rendbeli gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a hajót illegálisan, engedély nélküli charterhajóként üzemeltették-e. Ez olyan, utasokat díj ellenében szállító hajózási szolgáltatást jelent, amely nem rendelkezik a parti őrség megfelelő engedélyeivel, biztonsági felszereléseivel, illetve a hajó jogszerű működését igazoló hatósági szemlével és tanúsítvánnyal.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a törvény lehető legteljesebb szigorával felelősségre vonjuk az illegálisan működő szolgáltatókat, hogy biztosítsuk mindenki biztonságát a vízi útjainkon

– mondta Doreen McCarthy kapitány, a parti őrség New York-i szektorának parancsnoka, írja a Mirror.