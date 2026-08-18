Drón talált el egy görög hajót a Fekete-tengeren, kitört a pánik a fedélzeten

Az ANNA S nevű hajó mintegy 20 tengeri mérföldre volt Novorosszijszktól, amikor lövedék találta el. A robbanást követően tűz ütött ki a fedélzeten, amely súlyos károkat okozott a hajóban.

Hajó kapott találatot a Fekete-tengeren Novorosszijszk közelében, mind a 21 tengerészt kimentették

A rendelkezésre álló információk szerint az ANNA S tulajdonosa a Neptune Tradebulk Inc. A hajó üresen tartott Novorosszijszk felé, ahol gabonát rakodott volna be.

Találat érte a hajót, mind a 21 tengerészt kimentették

A hajón összesen 21 ember tartózkodott: 20 Fülöp-szigeteki tengerész és a román kapitány. A legénység a találat után elhagyta az ANNA S-t, majd az Elina B nevű kereskedelmi hajó vette fel őket.

A hajó állapotáról egyelőre nem áll rendelkezésre minden információ. Nem tudni biztosan, hogy az ANNA S megkezdte-e a süllyedést, vagy továbbra is a víz felszínén maradt.

Az incidens különösen azért keltett aggodalmat, mert az ANNA S nem szállított rakományt, hanem kizárólag kereskedelmi célból tartott Novorosszijszk felé. A hajó gabonát vett volna fel az orosz kikötőben.

A mentés után azonban újabb veszélyes helyzet alakult ki. A beszámolók szerint mintegy öt órával később az Elina B-t is találat érte.

Újabb hajót is találat ért a Fekete-tengeren

Az Elina B a sérülései ellenére folytatni tudta útját. A hajó körülbelül 9,5 csomós sebességgel egy törökországi kikötő felé tartott.

Az eset újabb kérdéseket vet fel a Novorosszijszk környékén közlekedő kereskedelmi hajók biztonságával kapcsolatban. A fekete-tengeri orosz kikötő az ország egyik fontos gabona- és energiaexport-központja, ezért jelentős számú kereskedelmi hajó fordul meg a térségben.

A történtek azt is mutatják, hogy a Fekete-tengeren zajló katonai műveletek a kereskedelmi hajózást és a polgári legénységeket is egyre komolyabb veszélynek tehetik ki. Az ANNA S esetében ráadásul a hajó nem szállított katonai vagy egyéb rakományt, hanem gabonáért tartott a kikötőbe.

A találat pontos körülményei és az, hogy milyen fegyver okozta a hajó sérülését, egyelőre nem tisztázott.