Tűz ütött ki a 271 embert szállító hajón: többen meghaltak, sok az eltűnt

Többen meghaltak, miután augusztus 2-án, vasárnap tűz ütött ki egy 271 embert szállító hajón. A Mutiara Sentosa 2 komp Indonézia második legnagyobb városából, a Kelet-Jáván található Surabayából Dél-Sulawesi Makassar városába tartott 232 utassal és a 39 fős személyzettel, amikor felcsaptak a lángok. Az indonéz Nemzeti Kutató-Mentő Ügynökség (Basarnas) közlése szerint a katasztrófa helyi idő szerint reggel 6 és 7 óra között történt a Sumenep kormányzóság közelében lévő vizeken, majd a komp üzemeltetője, a PT Atosim Lampung Pelayaran nagyjából egy órával később jelentette az esetet a surabayai kutató-mentő szolgálatnak. A céget a komp kapitánya értesítette arról, hogy a hajó lángokban áll Madura szigetének északi csücskének közelében, a kapcsolat azonban a későbbiekben megszakadt.

Többen életüket vesztették, miután tűz ütött ki egy hajón / Fotó: FRIDA PERKASA / AFP

Többen életüket vesztették, miután tűz ütött ki egy hajón

Reggel 9:45-re a hatóságok megállapították, hogy a komp Buruan Sapudi szigetétől körülbelül 19 tengeri mérföldre északra van, miután kapcsolatba léptek a közeli Meratus Project 3 teherhajóval, amely azonban nem volt képes megközelíteni az égő hajót, mert az gyúlékony rakományt szállított.

A jelentések szerint a komp szinte teljes egészében lángokban állt, amikor egy vontatóhajó és egy másik arra haladó komp érkezett a helyszínre, és megkezdte az utasok evakuálását nem sokkal délelőtt 10 óra előtt. Mindeközben a közösségi médiában és üzenőcsoportokban olyan videók terjedtek el, amelyeken a rémült utasok láthatók, akik mentőmellényt viselve, a fedélzeten és a hajó felső részén csoportosulva várták a mentést, néhányan pedig a tengerbe vetették magukat, mialatt lángok és fekete füst gomolygott elő az égő hajóból.

A ferry caught fire off ​Indonesia's Madura island, leaving several people dead and dozens missing https://t.co/x9kye3u5A9 pic.twitter.com/x7RGbSsfN8 — Reuters (@Reuters) August 2, 2026

Vasárnap délutánra több közeli hajónak sikerült a 225 utast és a legénységet kimentenie, és öt holttestet is kiemeltek. Jelenleg nagyjából 41 embert eltűntként tartanak számon. A tűz oka egyelőre ismeretlen, ezzel kapcsolatban vizsgálatot folytatnak.

Indonézia egy több mint 17 ezer szigetből álló szigetcsoport, ahol a kompok gyakori közlekedési eszköznek számítanak, és rendszeresen történnek katasztrófák, amelyekért többnyire a gyenge biztonsági ellenőrzéseket okolják - írja a Daily Star.



