Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli döntés Paksról: fenékküszöb épül, két bárka elsüllyesztését is előkészítik

tűz

Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy ember meghalt - videó

42 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egy utas vesztette életét, miután kigyulladt egy komp Bali közepében. A hajó több száz személyt szállított, amikor tűz ütött ki, majd a kiérkező mentők 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki, illetve egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték, két sérült utast pedig kórházba szállítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzhajóevakuálásIndonézia

172 embert, valamint egy elhunyt utas holttestét emelték ki arról a kompról, amely szerdán gyulladt ki a viharos tengeren az indonéziai Bali turisztikai sziget közelében. A tartomány fővárosában, Mataramban található kutató-mentő szolgálat közlése szerint a tűz hajnali 4:15 körül keletkezett, mialatt a hajó Bali Padang Bai kikötőjéből Lembar kikötőjébe tartott.

This screen grab picture from a handout video taken and released on August 12, 2026 by the Indonesian National Search and Rescue Agency (Basarnas) shows the Putri Yasmin ferry, which serves the Padangbai-Bali- to Lembar-West Nusa Tenggara route, on fire in the waters of Bali. (Photo by Handout (Green Road Waste Management ) / Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy utas életét vesztette / Fotó: HANDOUT (GREEN ROAD WASTE MANAGE / Indonesian National Search and R

Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy utas életét vesztette

A hivatal közel fél órával később kapott vészhelyzeti jelentést, majd ezt követően azonnal személyzetet és mentőhajókat vezényelt a helyszínre.

A kezdeti jelentések szerint a komp 131 embert szállított, köztük a 17 fős személyzetet,  a hajó rakományjegyzéke alapján, amikor tűz ütött ki a Lombok-szorosban. Órákkal az incidens után azonban a tisztviselők azt állították, többen voltak a fedélzeten, mint amennyit feltüntettek. Indonéziában ugyanis gyakori, hogy a hajón vagy kompon utazók száma eltér a rakományjegyzékben szereplőtől.

 A komp emellett 44 járművet és 53 motorkerékpárt is szállított.

A mentők összesen 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki a kiégett hajóról, valamint egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték. A mentésben indonéz haditengerészeti hajók, járőrhajók és mentőhajók vettek részt, valamint egy helikopter is támogatta a légi felmérést, mialatt a viharos tenger - ahol a hullámok magassága elérte a 4 métert is -, nagyban megnehezítette a mentési munkálatokat. Syamsurizal, a Lembar kikötői hatóság vezetője azt is elmondta, hogy legalább két sérült utast szállítottak kórházba. Hozzátette, a reagáló művelet folyamatban van, a hatóságok pedig továbbra is számon tartják az áldozatokat - írja az AP News.

Mindez alig két héttel azután történt, hogy kigyulladt egy másik indonéz komp, a Mutiara Sentosa 2, mialatt a Kelet-Jáván található Surabayából Dél-Sulawesi Makassar városába tartott 232 utassal és a 39 fős személyzettel: a tűz során öt ember életét vesztette. Indonézia egy több mint 17 ezer szigetből álló szigetcsoport, ahol a kompok gyakori közlekedési eszköznek számítanak, és rendszeresen történnek katasztrófák, amelyekért a gyenge biztonsági ellenőrzéseket okolják.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!