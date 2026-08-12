Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy ember meghalt - videó

172 embert, valamint egy elhunyt utas holttestét emelték ki arról a kompról, amely szerdán gyulladt ki a viharos tengeren az indonéziai Bali turisztikai sziget közelében. A tartomány fővárosában, Mataramban található kutató-mentő szolgálat közlése szerint a tűz hajnali 4:15 körül keletkezett, mialatt a hajó Bali Padang Bai kikötőjéből Lembar kikötőjébe tartott.
Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy utas életét vesztette
A hivatal közel fél órával később kapott vészhelyzeti jelentést, majd ezt követően azonnal személyzetet és mentőhajókat vezényelt a helyszínre.
A kezdeti jelentések szerint a komp 131 embert szállított, köztük a 17 fős személyzetet, a hajó rakományjegyzéke alapján, amikor tűz ütött ki a Lombok-szorosban. Órákkal az incidens után azonban a tisztviselők azt állították, többen voltak a fedélzeten, mint amennyit feltüntettek. Indonéziában ugyanis gyakori, hogy a hajón vagy kompon utazók száma eltér a rakományjegyzékben szereplőtől.
A komp emellett 44 járművet és 53 motorkerékpárt is szállított.
A mentők összesen 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki a kiégett hajóról, valamint egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték. A mentésben indonéz haditengerészeti hajók, járőrhajók és mentőhajók vettek részt, valamint egy helikopter is támogatta a légi felmérést, mialatt a viharos tenger - ahol a hullámok magassága elérte a 4 métert is -, nagyban megnehezítette a mentési munkálatokat. Syamsurizal, a Lembar kikötői hatóság vezetője azt is elmondta, hogy legalább két sérült utast szállítottak kórházba. Hozzátette, a reagáló művelet folyamatban van, a hatóságok pedig továbbra is számon tartják az áldozatokat - írja az AP News.
Mindez alig két héttel azután történt, hogy kigyulladt egy másik indonéz komp, a Mutiara Sentosa 2, mialatt a Kelet-Jáván található Surabayából Dél-Sulawesi Makassar városába tartott 232 utassal és a 39 fős személyzettel: a tűz során öt ember életét vesztette. Indonézia egy több mint 17 ezer szigetből álló szigetcsoport, ahol a kompok gyakori közlekedési eszköznek számítanak, és rendszeresen történnek katasztrófák, amelyekért a gyenge biztonsági ellenőrzéseket okolják.