Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy ember meghalt - videó

172 embert, valamint egy elhunyt utas holttestét emelték ki arról a kompról, amely szerdán gyulladt ki a viharos tengeren az indonéziai Bali turisztikai sziget közelében. A tartomány fővárosában, Mataramban található kutató-mentő szolgálat közlése szerint a tűz hajnali 4:15 körül keletkezett, mialatt a hajó Bali Padang Bai kikötőjéből Lembar kikötőjébe tartott.

Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy utas életét vesztette / Fotó: HANDOUT (GREEN ROAD WASTE MANAGE / Indonesian National Search and R

Kigyulladt egy hajó Bali közelében, egy utas életét vesztette

A hivatal közel fél órával később kapott vészhelyzeti jelentést, majd ezt követően azonnal személyzetet és mentőhajókat vezényelt a helyszínre.

A kezdeti jelentések szerint a komp 131 embert szállított, köztük a 17 fős személyzetet, a hajó rakományjegyzéke alapján, amikor tűz ütött ki a Lombok-szorosban. Órákkal az incidens után azonban a tisztviselők azt állították, többen voltak a fedélzeten, mint amennyit feltüntettek. Indonéziában ugyanis gyakori, hogy a hajón vagy kompon utazók száma eltér a rakományjegyzékben szereplőtől.

A komp emellett 44 járművet és 53 motorkerékpárt is szállított.

A mentők összesen 172 embert, köztük két ausztrál turistát menekítettek ki a kiégett hajóról, valamint egy 19 éves indonéz lány holttestét is kiemelték. A mentésben indonéz haditengerészeti hajók, járőrhajók és mentőhajók vettek részt, valamint egy helikopter is támogatta a légi felmérést, mialatt a viharos tenger - ahol a hullámok magassága elérte a 4 métert is -, nagyban megnehezítette a mentési munkálatokat. Syamsurizal, a Lembar kikötői hatóság vezetője azt is elmondta, hogy legalább két sérült utast szállítottak kórházba. Hozzátette, a reagáló művelet folyamatban van, a hatóságok pedig továbbra is számon tartják az áldozatokat - írja az AP News.

VIDEO | Un barco de pasajeros que partió de la turística isla de Bali se ha incendiado este miércoles en aguas del estrecho de Lombok, Indonesia, por causas aún desconocidas. Hay al menos una persona fallecida y 173 rescatados. pic.twitter.com/TZcazIMlwu — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 12, 2026



