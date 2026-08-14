Mérgező gáz szivárgott egy hajóbontóban: nyolc munkás meghalt

A rendőrség közlése szerint legalább nyolc ember életét vesztette pénteken egy feltételezett gázszivárgásban egy délkelet-bangladesi hajóbontó üzemben, egy leszerelt vízi jármű szétbontása közben.

Mérgező gáz szivárgott egy bangladesi hajóbontóban. (Képünk illusztráció) Fotó: ZAKIR HOSSAIN / NurPhoto

Mérgező gáz szivárgott egy bangladesi hajóbontóban

Többen megsérültek a Sitakunda térségében található Ferdous Steel Ship Breaking Yard üzemben - mondta Mohammed Alamgir rendőrfelügyelő. Közölte, hogy a halálos áldozatok száma kezdetben hat volt, de két másik ember a helyszínről való elszállítását követően meghalt. A vállalat egyelőre nem reagált a történtekre.

Mahbubul Hasan, a kormány gyárellenőrzési főtisztviselője elmondta, hogy a munkások a hajóból származó mérgező gázszivárgás miatt haltak meg.

Vizsgálják a gázszivárgás okát, és azt is, hogy a telepen biztosítottak-e megfelelő biztonsági intézkedéseket a munkások számára

- tette hozzá.

Banglades hajóbontó ipara egy többmilliárd dolláros globális óriás, amely a Chattogramban található Sitakunda partvidék egy 20 kilométeres szakaszán összpontosul. A globális hajóroncs-értékesítés nagyjából 36%-át adó régióban körülbelül 150 regisztrált bontóüzem működik, amelyek az ország hulladékacél-szükségletének több mint felét biztosítják - írta az AP News.