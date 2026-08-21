Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
hajóroncs

Elképesztő kincsek kerültek elő a tenger mélyéről Horvátországnál – videó

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Több mint 1300 évet töltött a tenger mélyén az a hajó, amelynek feltárása 2015 óta zajlik a horvátországi Mljet szigeténél. A hajóroncs aranyleletei és ékszerei arra utalnak, hogy magas társadalmi rangú személy is utazhatott a fedélzeten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hajóroncsaranykincsHorvátország

A hajóroncs a Kr. u. 7. század végéről vagy a 8. század elejéről származik, és több mint egy évtizeddel ezelőtt fedezték fel a horvátországi Mljet szigetének közelében. A lelőhelyen 2015 óta végeznek rendszeres víz alatti régészeti feltárásokat, amelyek eredményeit idén nyáron ismertette a Horvát Restaurálási Intézet – számolt be róla a Fox News.

A hajóroncs feltárása során aranypénzeket és értékes ékszereket is találtak arany, hajóroncs, Horvátország
A hajóroncs feltárása során aranypénzeket és értékes ékszereket is találtak
Fotó: Božidar Vukičević / CROPIX

A régészek számos értékes ékszert találtak. A leletek között gyöngyökkel és zöld drágakővel díszített ékszer, valamint rubinokkal, smaragdokkal és gyöngyökkel ékesített csatok is vannak. Egy arany pecsétgyűrű szintén előkerült. Pavle Dugonjić, a Horvát Restaurálási Intézet Víz Alatti Régészeti Osztályának vezetője szerint ezt biztosan nem viselhette akárki. A tárgyak alapján a kutatók arra következtetnek, hogy magas társadalmi rangú személy és kísérete lehetett a hajó fedélzetén.

A hajóroncs több mint 600 gramm aranyat rejtett

A régészek a Hérakleiosz-dinasztia négy császára által kibocsátott aranypénzeket is találtak. A dinasztia tagjai a 7. és 8. században uralkodtak a Bizánci Birodalomban.

Igor Miholjek, a Horvát Restaurálási Intézet kutatási vezetője szerint a megtisztított és restaurált leletek között több mint 600 gramm arany van. Közlése szerint ez a legnagyobb mennyiség, amelyet valaha egy hajóroncsból hoztak felszínre a Földközi-tenger térségében.

Justin Leidwanger, a Stanford Egyetem régészprofesszora a Reutersnek azt mondta, hogy a mljeti roncs a korszak legfontosabb ismert hajóroncsa.

A szakember szerint a lelőhely fontos információkkal szolgálhat a késő Római Birodalom végétől a középkorig tartó átalakulásról. Vizsgálata segíthet megérteni a földközi-tengeri tengeri útvonalak szerepét, valamint azt, hogyan változtak meg a térség kapcsolatai a birodalom átalakulásával.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!