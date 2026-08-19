Három 80 év feletti ember meghalt, miután a legionáriusbetegséggel fertőződtek meg a franciaországi Savoie megyében, a svájci határ közelében, ahol június eleje óta több tucat esetet regisztráltak, jelentette be a regionális egészségügyi ügynökség szerdán. Az Auvergne-Rhône-Alpes Regionális Egészségügyi Ügynökség legfrissebb jelentése szerint június 1. és augusztus 14. között 46 legionáriusbetegséget jelentettek Savoie megye egészségügyi hatóságainak. Közülök három halálos áldozat van.

Halálos áldozatai vannak a legionáriusbetegségnek Franciaországban. Fotó: G_4 / Pexels

A legionáriusbetegség (legionellózis) súlyos tüdőfertőzés, amelyet a legionella baktériumtörzs okoz. A fertőzés vízzel vagy légúti úton, a levegőben lebegő mikrocseppeken keresztül történhet. A betegség nem terjed emberről emberre. Savoie megyében a június óta megbetegedettek közül, akik 26 és 91 év közöttiek, 44-et kellett kórházba szállítani légzési problémák miatt. Míg jelentős többségük már felépült és hazatért, az illetékes hatóság szerint három 80 év feletti beteg meghalt.

Két haláleset, köztük a legutóbbi, a magánvízhálózat szennyeződéséhez köthető.A járványtani és környezeti vizsgálatok megtörténtek, illetve még folyamatban vannak a szennyeződés eredetének meghatározása érdekében

- olvasható a hatóság közleményben.

Halálos áldozatai vannak a legionáriusbetegségnek: nincs még meg a kiinduló pont

A szennyeződés forrását elsősorban a Chambéry-medencében keresik, ahol a fertőzöttek túlnyomó többsége él vagy tartózkodott.

Ugyanebben a megyében 2025 szeptemberében két legionáriusbetegségben szenvedő ember meghalt, Albertville közelében. A Regionális Egészségügyi Ügynökség szerint Auvergne-Rhône-Alpes régióban évente 200 és 400 közötti legionáriusbetegséges esetet jelentenek. A betegség az esetek körülbelül 10 százalékában halálos kimenetelű, írja az MTI.