Rekordszámú kivégzés jöhet Amerikában

Az Egyesült Államokban csütörtökön három elítéltet is kivégezhetnek három különböző államban. Ilyenre 16 éve nem volt példa. A halálbüntetés alkalmazása közben látványosan erősödik, annak ellenére, hogy az amerikai társadalom egyre kevésbé támogatja.

Halálbüntetés Amerikában: három elítéltet is kivégezhetnek csütörtökön. (A kép illusztráció.)

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Egyre kevesebben támogatják a halálbüntetést

Anthony Darrell Hines, Jeremy Williams és Carlos Cuesta-Rodriguez kivégzését Tennessee, Alabama, illetve Oklahoma államban tervezik. 2025-ben 47 embert végeztek ki az Egyesült Államokban, több mint kétszer annyit, mint egy évvel korábban. 2024-ben ugyanis 25 kivégzést hajtottak végre.

A növekedésben jelentős szerepet játszik Florida. 2025-ben a kivégzések mintegy 40 százalékát ebben az államban hajtották végre, és 2026-ban is Florida vezeti a sort. A szakértők szerint ebben kulcsszerepe van Ron DeSantis republikánus kormányzónak, aki több olyan törvénymódosítást is támogatott, amely megkönnyíti a halálbüntetés kiszabását és végrehajtását.

Donald Trump szintén régóta támogatja a halálbüntetést. Első elnöksége alatt 13 szövetségi kivégzést rendeltek el, második ciklusának kezdetén pedig ismét visszaállította a szövetségi halálbüntetés alkalmazását. A Trump-adminisztráció emellett új végrehajtási módszereket, köztük a kivégzőosztagot is támogatja.

Közben változik az amerikai közvélemény. Egy Gallup-felmérés szerint mindössze az amerikaiak 52 százaléka tartja erkölcsileg elfogadhatónak a halálbüntetést, ami az 1970-es évek óta a legalacsonyabb arány.

A bíróságok is egyre ritkábban szabnak ki halálos ítéletet. Míg az 1990-es években évente több mint 300 ilyen ítélet született, 2025-ben mindössze 23.

A csütörtökre tervezett három kivégzés sorsa azonban még nem teljesen biztos. Az Egyesült Államokban az utolsó pillanatban kegyelmi döntés vagy bírósági határozat is megakadályozhatja a végrehajtást.