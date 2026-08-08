22 év után ítélték halálra a sorozatgyilkost, aki korábban 110 év börtönbüntetést kapott

Halálbüntetés kiszabásáról döntött az esküdtszék a 60 éves Demorris Hunter ügyében, akit áprilisban bűnösnek találtak a 38 éves Theresa Green 2002-es meggyilkolásában. A döntés több mint 20 évvel a gyilkosság után született meg.
A nő holttestét a saját autója csomagtartójában találták meg egy drogéria parkolójában.
A vád szerint Hunter megfojtotta a nőt, majd a holttestet az autóba rejtette.
Az ügyészség szerint Hunter és Green a gyilkosság idején párkapcsolatban éltek, a férfi azonban hazudott a nőnek a múltjáról, a valódi nevét sem mondta meg
Többször is gyilkolt
A férfi bűnügyi múltja egészen 1985-ig nyúlik vissza, amikor Kaliforniában elítélték Cesar Guzman megölése miatt. Emellett két másik lövöldözés ügyében is felelősségre vonták: az egyik támadásban szintén meghalt egy ember, a másik áldozat pedig túlélte a sérüléseit.
Hunter a büntetés letöltése után 1997-ben szabadult, de nem sokkal később újabb erőszakos bűncselekményt követett el.
2002-ben Kaliforniában megölte Ivora Huntleyt, majd Floridába ment, ahol megismerkedett Theresa Greennel. Az ügyészek szerint a két nő meggyilkolása ugyanabba az időszakba esett.
Sokáig megoldatlan maradt az ügy
A Green gyilkossági ügy hosszú éveken át megoldatlan maradt. A nyomozók végül a szomszédok vallomásai és a Green lakásában rögzített bizonyítékok alapján azonosították Huntert gyanúsítottként – írja a True Crime News.
A férfi eközben már életfogytiglani börtönbüntetését töltötte a 2002-ben Kaliforniában megölt másik nő meggyilkolása miatt: 2005-ben 110 év szabadságvesztést kapott.
Végül Green megölésének ügye is bíróság elé került, ahol a férfit elsőfokú gyilkosságban találták bűnösnek.
Az esküdtszék hétórás tanácskozás után egyhangúlag a halálbüntetés mellett döntött, a bíró pedig az ítélethirdetésen nem engedte, hogy Hunter felszólaljon. Lisa Munyon bíró úgy fogalmazott: tettei miatt nemcsak a szabad élethez, hanem Florida törvényei szerint az élethez való jogát is elveszítette.
Térfigyelő kamera rögzítette a brutális gyilkosságot, halálbüntetést kér az ügyészség
A legsúlyosabb büntetést kérnék egy 40 éves haiti férfira, akit egy floridai benzinkúton dolgozó nő meggyilkolásával vádolnak. A támadásról készült felvételeket különösen brutálisnak és erőszakosnak minősítették.