22 év után ítélték halálra a sorozatgyilkost, aki korábban 110 év börtönbüntetést kapott

Halálbüntetés kiszabásáról döntött az esküdtszék a 60 éves Demorris Hunter ügyében, akit áprilisban bűnösnek találtak a 38 éves Theresa Green 2002-es meggyilkolásában. A döntés több mint 20 évvel a gyilkosság után született meg.

Demorris Hunter halálbüntetést kapott a kegyetlen gyilkosságért

Fotó: Orange County Corrections Department

A nő holttestét a saját autója csomagtartójában találták meg egy drogéria parkolójában.

A vád szerint Hunter megfojtotta a nőt, majd a holttestet az autóba rejtette.

Az ügyészség szerint Hunter és Green a gyilkosság idején párkapcsolatban éltek, a férfi azonban hazudott a nőnek a múltjáról, a valódi nevét sem mondta meg

Többször is gyilkolt

A férfi bűnügyi múltja egészen 1985-ig nyúlik vissza, amikor Kaliforniában elítélték Cesar Guzman megölése miatt. Emellett két másik lövöldözés ügyében is felelősségre vonták: az egyik támadásban szintén meghalt egy ember, a másik áldozat pedig túlélte a sérüléseit.

Hunter a büntetés letöltése után 1997-ben szabadult, de nem sokkal később újabb erőszakos bűncselekményt követett el.

2002-ben Kaliforniában megölte Ivora Huntleyt, majd Floridába ment, ahol megismerkedett Theresa Greennel. Az ügyészek szerint a két nő meggyilkolása ugyanabba az időszakba esett.

Sokáig megoldatlan maradt az ügy

A Green gyilkossági ügy hosszú éveken át megoldatlan maradt. A nyomozók végül a szomszédok vallomásai és a Green lakásában rögzített bizonyítékok alapján azonosították Huntert gyanúsítottként – írja a True Crime News.

A férfi eközben már életfogytiglani börtönbüntetését töltötte a 2002-ben Kaliforniában megölt másik nő meggyilkolása miatt: 2005-ben 110 év szabadságvesztést kapott.

Végül Green megölésének ügye is bíróság elé került, ahol a férfit elsőfokú gyilkosságban találták bűnösnek.

Az esküdtszék hétórás tanácskozás után egyhangúlag a halálbüntetés mellett döntött, a bíró pedig az ítélethirdetésen nem engedte, hogy Hunter felszólaljon. Lisa Munyon bíró úgy fogalmazott: tettei miatt nemcsak a szabad élethez, hanem Florida törvényei szerint az élethez való jogát is elveszítette.

Térfigyelő kamera rögzítette a brutális gyilkosságot, halálbüntetést kér az ügyészség

A legsúlyosabb büntetést kérnék egy 40 éves haiti férfira, akit egy floridai benzinkúton dolgozó nő meggyilkolásával vádolnak. A támadásról készült felvételeket különösen brutálisnak és erőszakosnak minősítették.