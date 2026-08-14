„Meghaltam, miközben terhes voltam”: ezt látta a túlvilágon a nő, azóta nem fél a haláltól

Marta Zacharia 26 évesen első gyermekével volt terhes, amikor halálközeli élményben volt része. Egy orvos azt mondta neki, hogy méhműtétre van szüksége, az első beavatkozás során pedig problémát találtak a méhnyakánál, ezért egy második műtétre is szükség volt.

A nő a halálközeli élményéről beszélt - Illusztráció

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A második beavatkozás közben azonban Marta szíve leállt, így újra kellett éleszteni, de ezáltal egy időre klinikailag halottnak számított.

A nő később úgy emlékezett vissza, hogy ekkor különös élményben volt része.

Elhagyta a testét, majd egy alagútba került

Marta elmondása szerint hirtelen úgy érezte, hogy elhagyta a testét, és felülről látta magát a műtőasztalon. Ezután egy alagútban találta magát, amelyen hihetetlen sebességgel haladt keresztül, majd meglátott egy fényt.

Amikor magához tért, a férje fogta a kezét. Marta vezetékekre volt kötve, azt mondta férjének:

Szent Péterről álmodtam.

Marta a műtét következtében elveszítette a kisbabáját, amit orvosi műhibával hozott összefüggésbe. A történtek után úgy döntött, nem vállal újabb kezeléseket azért, hogy ismét gyermeke lehessen.

Elmondása szerint nem akarta újra kockára tenni az egészségét. Ehelyett az örökbefogadás mellett döntött, és úgy érezte, Istennek más terve volt vele: egy olyan kisfiúra volt szüksége, akinek ő lehet az édesanyja – írja a Daily Star.

„Nem hiszek a halálban”

A történtek óta Marta teljesen másképp tekint a halálra. Közel 50 évvel a halálközeli élménye után arról beszélt, hogy már nem fél attól, ami a halál után következhet.

Azt mondta, meggyőződése szerint az, ami ezután következik, sokkal jobb lehet a jelenlegi életnél, ugyanakkor hozzátette: most még nem akar meghalni, mert szeretné látni, ahogy az unokái felnőnek.

Marta szerint a test csupán egy „tok” vagy „edény”, és úgy véli, hogy létezik egy másik létezési sík, amelyen a tudat tovább élhet.

A tudósok is vizsgálják, mi történik a halál közelében

Marta története nem egyedülálló, évente több ezer ember számol be halálközeli élményekről, ugyanakkor ezek nem bizonyítják a túlvilági élet létezését – írja a Daily Star.

A kutatók inkább azt próbálják megérteni, mi történik az aggyal és a tudattal a haldoklás, illetve az újraélesztés során.

Jimo Borjigin professzor szerint továbbra sem világos pontosan, hogyan zajlik a haldoklás az agyban. Sam Parnia újraélesztési szakértő pedig úgy véli, hogy a jövőben a tudomány akár arra is választ találhat, mi a tudat pontos természete, és hogy az valóban az agy terméke-e.