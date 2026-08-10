Agyonlőttek egy 30 éves férfit egy berlini pályaudvar előtt

A halálos lövöldözés nem sokkal éjfél előtt történt a német főváros nyugati részén. A mentők megpróbálták újraéleszteni a meglőtt 30 éves férfit, de az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt – számolt be róla a Focus.
Keresik a halálos lövöldözés elkövetőjét vagy elkövetőit
A rendőrség megkezdte a feltételezett elkövető vagy elkövetők felkutatását. Az ügyészség tájékoztatása szerint egyelőre azt is vizsgálják, hogy egy vagy több ember menekült-e el a helyszínről.
A lövöldözés előzményeiről és a vita hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket. Az sem ismert, hogy hány lövést adtak le. Az ügyben emberölési ügyekre szakosodott nyomozócsoport folytat vizsgálatot.
A bűncselekmény a Hardenbergplatzon, az Állatkert pályaudvar előtt történt. A pályaudvar Berlin egyik fontos közlekedési csomópontja, közelében található többek között a Kurfürstendamm és a Vilmos császár emléktemplom.
Az elmúlt időszakban több lőfegyveres incidens is történt a német fővárosban. Vasárnap hajnalban ismeretlenek egy neuköllni vendéglátóhely ablakára lőttek, az azt megelőző hétvégén pedig egy 38 éves férfit sebesítettek meg Schönebergben.
A berlini rendőrség 2025-ben 1119 lőfegyverhasználattal kapcsolatos esetet regisztrált, ami 68 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Több mint 500 esetben lövést is leadtak.