Agyonlőttek egy 30 éves férfit egy berlini pályaudvar előtt

A halálos lövöldözés nem sokkal éjfél előtt történt a német főváros nyugati részén. A mentők megpróbálták újraéleszteni a meglőtt 30 éves férfit, de az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt – számolt be róla a Focus.

A berlini rendőrség közlése szerint a halálos lövöldözés áldozatát hétfőn felboncolják – A kép illusztráció

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Keresik a halálos lövöldözés elkövetőjét vagy elkövetőit

A rendőrség megkezdte a feltételezett elkövető vagy elkövetők felkutatását. Az ügyészség tájékoztatása szerint egyelőre azt is vizsgálják, hogy egy vagy több ember menekült-e el a helyszínről.

A lövöldözés előzményeiről és a vita hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket. Az sem ismert, hogy hány lövést adtak le. Az ügyben emberölési ügyekre szakosodott nyomozócsoport folytat vizsgálatot.

A bűncselekmény a Hardenbergplatzon, az Állatkert pályaudvar előtt történt. A pályaudvar Berlin egyik fontos közlekedési csomópontja, közelében található többek között a Kurfürstendamm és a Vilmos császár emléktemplom.

Az elmúlt időszakban több lőfegyveres incidens is történt a német fővárosban. Vasárnap hajnalban ismeretlenek egy neuköllni vendéglátóhely ablakára lőttek, az azt megelőző hétvégén pedig egy 38 éves férfit sebesítettek meg Schönebergben.