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halálos lövöldözés

Agyonlőttek egy 30 éves férfit egy berlini pályaudvar előtt

5 órája
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Berlin Charlottenburg városrészében vita alakult ki több ember között, amelynek során meglőttek egy 30 éves férfit. A halálos lövöldözés az Állatkert pályaudvar előtti Hardenbergplatzon történt, az elkövető vagy elkövetők pedig elmenekültek a helyszínről.
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halálos lövöldözéspályaudvarBerlin

A halálos lövöldözés nem sokkal éjfél előtt történt a német főváros nyugati részén. A mentők megpróbálták újraéleszteni a meglőtt 30 éves férfit, de az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt – számolt be róla a Focus.

A berlini rendőrség közlése szerint a halálos lövöldözés áldozatát hétfőn felboncolják
A berlini rendőrség közlése szerint a halálos lövöldözés áldozatát hétfőn felboncolják – A kép illusztráció
Fotó: Unsplash

Keresik a halálos lövöldözés elkövetőjét vagy elkövetőit

A rendőrség megkezdte a feltételezett elkövető vagy elkövetők felkutatását. Az ügyészség tájékoztatása szerint egyelőre azt is vizsgálják, hogy egy vagy több ember menekült-e el a helyszínről.

A lövöldözés előzményeiről és a vita hátteréről egyelőre nem közöltek részleteket. Az sem ismert, hogy hány lövést adtak le. Az ügyben emberölési ügyekre szakosodott nyomozócsoport folytat vizsgálatot.

A bűncselekmény a Hardenbergplatzon, az Állatkert pályaudvar előtt történt. A pályaudvar Berlin egyik fontos közlekedési csomópontja, közelében található többek között a Kurfürstendamm és a Vilmos császár emléktemplom.

Az elmúlt időszakban több lőfegyveres incidens is történt a német fővárosban. Vasárnap hajnalban ismeretlenek egy neuköllni vendéglátóhely ablakára lőttek, az azt megelőző hétvégén pedig egy 38 éves férfit sebesítettek meg Schönebergben.

A berlini rendőrség 2025-ben 1119 lőfegyverhasználattal kapcsolatos esetet regisztrált, ami 68 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Több mint 500 esetben lövést is leadtak.

@inez.241

🚨 Berlin: 30-Jähriger am Bahnhof Zoo erschossen – Täter auf der Flucht Ein Mann ist nach einem Streit zwischen mehreren Menschen in Berlin auf der Straße angeschossen und dabei tödlich verletzt worden. Sanitäter versuchten, den 30-Jährigen wiederzubeleben, er starb aber noch am Tatort im Stadtteil Charlottenburg, wie die Polizei auf X mitteilte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind die mutmaßlichen Täter auf der Flucht. Wie viele Schüsse bei dem Vorfall auf dem Hardenbergplatz vor dem Bahnhof Zoologischer Garten kurz vor Mitternacht abgefeuert wurden, sagte die Sprecherin nicht. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

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