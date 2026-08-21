Meghalt a halálsor legidősebb rabja Amerikában, aki nyolcszor úszta meg a kivégzést

101 éves korában elhunyt Amerika történelmének legidősebb halálsoron lévő rabja. Francis Clifford Smith összesen nyolc alkalommal fogyasztotta el az "utolsó vacsorát", ám végül sosem jutott el a villamosszékig.

Elhunyt a halálsor legidősebb rabja / Fotó: Stephen Chung / Shutterstock

Elhunyt a halálsor legidősebb rabja

A Connecticutból származó férfit 1950-ben ítélték halálra Grover Hart, egy éjjeliőr meggyilkolásáért, akit 1949-ben egy greenwichi jachtklubban elkövetett rablás során lőttek le. Smith 25 éves volt, amikor villamosszékre ítélték, ám a későbbiekben a kivégzését nyolc különböző alkalommal ütemezték be. A férfinak ekkor minden egyes alkalommal végig kellett csinálnia az ilyenkor szokásos rituálét, amely magában foglalta a találkozást egy lelkésszel és az utolsó étkezés elfogyasztását. Ezeknek a pontos időpontját nem hozták nyilvánosságra, a legutolsó kitűzött időpont viszont 1954 júliusában volt. A férfi fejét már leborotválták, amikor alig néhány órával a kivégzés előtt az őt eredetileg kihallgató rendőr közbelépett a Kegyelmi Bizottság ülésén, és kijelentette, szerinte Smith ártatlan. Az őrnagy, Leo Carroll később egy háromórás meghallgatáson azt állította, biztos abban, hogy az állam rossz embert ítélt el.

Az ügy ezután még zavarosabbá vált: korábbi kulcsfontosságú tanúk vonták vissza a vallomásukat, egy másik rab pedig egyenesen magára vállalta a gyilkosságot. Végül Smith ítéletét életfogytiglani börtönbüntetésre enyhítették.

A férfi - aki mindvégig az ártatlanságát hangsúlyozta -, 1967-ben megszökött, de 12 nappal később elfogták. 1975-ben feltételesen szabadlábra helyezték, 10 hónappal később viszont visszakerült a börtönbe egy szabálysértés miatt, mielőtt 2020-ban elfogadták a felügyelt feltételes szabadlábra helyezését.

A férfi 2026 júniusában hunyt el egy idősotthonban Rocky Hillben, felügyelt szabadlábon, ám a halálát csak nemrég hozták nyilvánosságra, és amit a hírek szerint az időskori végelgyengülés okozott - írja a Daily Star.