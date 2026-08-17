Csodával határos módon élt túl 15 napot a víz alatti barlangban a férfi

A halász után napokig kutattak, hat nappal az eltűnése után pedig megtalálták a szigonypuskáját mintegy 65 méteres mélységben. A keresésbe később mexikói, német, amerikai és dominikai búvárok, valamint felfedezők is bekapcsolódtak.

Eltűnt egy halász, így élt túl 15 napot a mélyben.

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Eltűnt a halász, 15 nappal később élve találtak rá a mélyben

Végül augusztus 7-én egy amerikai barlangi búvár, Harry Gust rábukkant egy légzőpalackra több mint 100 méterre a barlangban. Másnap visszatért a helyszínre, és egy száraz barlangban meghallotta Valdez hangját.

Valdez ezután légzőkészüléket kapott, majd a búvárok több mint 100 méteren keresztül, a vaksötétben segítették a felszínre. A férfi súlyosan kiszáradt és alultáplált volt, ezért azonnal kórházba vitték.

A halász elmondta, hogy egy robalót, vagyis közönséges sügérfélét üldözött, amikor elvesztette a kijárathoz vezető utat.

A barlangban töltött napokról úgy fogalmazott, hogy csak ivott, imádkozott és aludt. Az időérzékét teljesen elveszítette, és azt hitte, mindössze három napja rekedt odalent.

A mentésben részt vevő Carlos Jimenez mexikói felfedező csodának nevezte a történteket.

A férfi úgy élhette túl a 15 napot, hogy a barlangból egy folyó víz szivárgott ki, amelyből inni tudott. A mentés után hálát adott Istennek, amiért újabb esélyt kapott az életre, és ismét láthatja gyermekeit és családját.