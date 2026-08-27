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bálna

Gigantikus tengeri szörnyeteget sodort partra a víz Mexikónál – képek és videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Szokatlan látvány fogadta a tengerparton járókat Tijuanában. Egy körülbelül 12 méteres halott bálna teteme sodródott a partra Mexikóban.
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bálnamexikótetem

A hatalmas bálnatetem a mexikói Tijuana egyik strandján feküdt, miután a tenger partra sodorta. A hatóságok szerint az állat már a vízben elpusztulhatott – írja az Al Jazeera.

Egy 12 méteres halott bálna teteme került Mexikó partjára
Egy 12 méteres halott bálna teteme került Mexikó partjára Fotó: GUILLERMO ARIAS / AFP

Halott bálna tetemét sodorta partra a tenger Mexikóban

Az Al Jazeera által megosztott videón jól látható a parton fekvő, mintegy 12 méter hosszú bálna. A hatóságok közölték, hogy az elpusztult tengeri emlőst hamarosan eltemetik.

The body of a dead whale is seen stranded on the beach in Playas de Tijuana, Baja California state, Mexico, on August 25, 2026. (Photo by Guillermo Arias / AFP)
Fotó: GUILLERMO ARIAS / AFP

A halott bálnáról több kép is készült Playas de Tijuanában. A felvételeken emberek sétálnak a hatalmas tengeri állat mellett, mások pedig megállnak, hogy lefényképezzék a partra sodródott tetemet. A nem mindennapi látvány több, a parton tartózkodó ember figyelmét is felkeltette. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozhatta a bálna pusztulását.

People walk next to the body of a dead whale stranded on the beach in Playas de Tijuana, Baja California state, Mexico, on August 25, 2026. (Photo by Guillermo Arias / AFP)
Fotó: GUILLERMO ARIAS / AFP

Bálnatetemet találtak az Északi-tengerben

Szomorú fordulat jöhet a hetekig követett balti-tengeri bálna történetében. A Timmy néven ismert állat lehet az a tetem, amelyet a dániai Anholt szigeténél vettek észre, mintegy 200 kilométerre attól a helytől, ahol korábban szabadon engedték.

 

 

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