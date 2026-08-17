Kórházba került Norvégia 89 éves királya, légzési nehézségei vannak

A norvég királyi palota tájékoztatása szerint Haraldot hétfőn szállították kórházba Oslóban. Az uralkodót hemolitikus vérszegénységgel kezelik, amelynek során a vörösvérsejtek a normálisnál gyorsabban pusztulnak el, ami fáradtságot, sápadtságot és légzési nehézségeket is okozhat.

Harald kórházba került: légszomj miatt kezelik a 89 éves norvég királyt Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY

A palota szerint Harald az elmúlt hetekben kortizonkezelést kapott a vérbetegség miatt. Ennek következtében folyadék halmozódott fel a szervezetében, amely kórházi kezelést igényel.

Két hétig betegszabadságon lesz a norvég király

A királyi család közleménye szerint Harald a következő két hétben betegszabadságon marad. Ez idő alatt fia, Haakon koronaherceg tölti be a régensi tisztséget, és ellátja az uralkodó feladatait.

Harald mindössze tíz nappal ezelőtt járt kórházban egy előre tervezett ellenőrzésen és orvosi kontrollon.

A 89 éves uralkodó az elmúlt években többször is kórházi kezelésre szorult. Februárban például Tenerifén kellett kórházba szállítani, miközben feleségével, Sonja királynéval töltötte szabadságát. Akkor fertőzés és kiszáradás miatt kezelték, állapota később kielégítőnek bizonyult.

Korábban pacemakert is kapott

Harald egészségi állapota már korábban is komolyabb aggodalmakat okozott. Két évvel ezelőtt, egy malajziai nyaralás során hasonló problémával került kórházba, ezt követően pacemakert ültettek be neki.

Az uralkodó ennek ellenére korábban egyértelművé tette, hogy egészségi állapota miatt nem kíván lemondani a trónról. Mint fogalmazott, életre szóló esküt tett a norvég parlamentnek, a Stortingnak, és ehhez tartja magát.

Harald 1957-ben lett trónörökös nagyapja halála után. 1968-ban vette feleségül Sonját, majd 1991-ben lépett trónra, amikor édesapja, V. Olav király meghalt.