A háromgyerekes édesanya, bombázó influenszer mindent tökéletesen csinált, egészségesen élt és rengeteget edzett, a lesújtó diagnózis teljesen váratlanul érte. A daganat már a negyedik stádiumban volt, amikor az orvosok közölték vele a borzalmas hírt.

Háromgyerekes édesanya, példás életmód – mégis rákot találtak nála

A kaliforniai Maria Kang igazi internetes szenzációvá vált, amikor évekkel ezelőtt egy szál falatnyi fehérneműben, kőkeményre gyúrt, kockás hassal pózolt három kisfia mellett. A fotóhoz csak annyit írt: „Neked mi a kifogásod?”. A dögös fitneszanyuka azonnal nők millióinak példaképe lett, és globális wellness-közösséget épített ki.

A látszólag tökéletes és kicsattanóan egészséges élet azonban egyetlen pillanat alatt omlott össze. A most 46 éves nőnél ugyanis előrehaladott, 4. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak.

„Teljes sokk volt, hiszen én voltam a legegészségesebb ember, akit csak ismertem. A kaját sem hibáztathattam, mert nem ettem szemetet, még a vizet is szűrtem. Nem volt semmi kifogás, amiért pont én kaptam meg ezt a rákot” – nyilatkozta megtörten a bombázó, aki elárulta, hogy tinédzserkora óta küzdött emésztési panaszokkal, de a tüneteket egyszerűen elbagatellizálta, hozzászokott a problémához.

„Egy dologra jöttem rá, hogy normalizáljuk a problémákat, és azt hisszük, hogy ez rendben van, pedig egyáltalán nincs” – mondta. „Az emésztésnek olyannak kellene lennie, mint a légzésnek. Olyannak kellene lennie, mint a belégzésnek és a kilégzésnek. Egyszerűnek kellene lennie. De nem volt egyszerű.”

A drámai diagnózis után brutális kezelések és egy horrorisztikus műtétsorozat következett. Miután a daganat a kemoterápiától szerencsére zsugorodni kezdett, az orvosok késekkel estek neki a fitneszmodell testének. Egy hatalmas operáció során eltávolították a tumort, kivágtak csaknem harminc centimétert a vastagbeléből, ráadásul több belső és reproduktív szervét, valamint a vakbelét is ki kellett metszeni. A nő hasára ráadásul átmenetileg sztómazsákot is fel kellett helyezni.

Bár a legutóbbi vizsgálatok szerint jelenleg nincs kimutatható daganat a szervezetében, folyamatos és szigorú orvosi megfigyelés alatt áll. A dögös anyuka élete és szemlélete teljesen megváltozott: már nem hajtja túl magát az edzőteremben, és mindenkit arra figyelmeztet, hogy a tökéletes külső mögött is megbújhat a gyilkos kór.