Harry hercegék megérkeztek Nagy-Britanniába

Harry herceg és Meghan hercegné ma, szerdán visszatértek az Egyesült Királyságba. A sussexi hercegi pár két gyermekével, Archie-val és Lilibettel együtt magángéppel érkezhetett Kaliforniából Nagy-Britanniába – tudta meg a BBC.

Meghan, Sussex hercegnéje és Harry herceg, Sussex hercege elhagyják a düsseldorfi városházát 2022. szeptember 6-án.

Fotó: SASCHA SCHUERMANN / AFP

A sussexiek szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést. A múlt héten mi is megírtuk, hogy a pár augusztusban visszaköltözik a szigetországba.

Harry és Meghan továbbra sem vesznek részt a királyi család hivatalos munkájában, magánemberként élnek majd az országban.

Úgy tudni, a család Londonon kívül, a festői Cotswolds vidékén rendezkedik be. Két gyermeküket, a fiukat, Archie-t és a lányukat, Lilibetet már beíratták egy helyi iskolába, ahol jövő héten kezdődik a tanév.

Károly királyt és Vilmosékat is tájékoztatták

Harry herceg és Meghan hercegné 2020 elején hátrébb léptek a királyi család hivatalos feladataitól, majd Kaliforniában telepedtek le. A mostani költözésükről a hónap elején III. Károly királyt, valamint Vilmos herceget és Katalin hercegnét is tájékoztatták.

A család júliusban találkozott az uralkodóval annak highgrove-i otthonában, ám úgy tudni, akkor még nem került szóba a költözés.

Harry és Meghan 2022 óta nem jártak együtt Nagy-Britanniában, akkor II. Erzsébet királynő temetésére érkeztek.

A visszatérésük kapcsán a biztonságuk is komoly kérdéseket vet fel. Harry herceg tavaly elvesztette azt a pert, amelyben azt kifogásolta, hogy az Amerikába költözése és a királyi szereptől való visszalépése után csökkentették a számára biztosított rendőri védelmet.

Egyelőre nem tudni, milyen védelmet kapnak majd Nagy-Britanniában, és azt sem, hogy ki állja ennek költségeit.