Harry herceg visszaköltözik Nagy-Britanniába a családjával

A csütörtöki brit sajtóértesülések szerint Harry herceg, amerikai felesége, Meghan hercegné, valamint két gyermekük, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet már augusztusban visszatérhet Kaliforniából.

2016-ban ismerkedett meg Harry herceggel, a kapcsolatuk ez év októberében lett nyilvános

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

A The Daily Telegraph és a BBC beszámolója szerint a család Londonon kívül telepedik le. A tervek szerint olyan rezidencián fognak élni, amely nem tartozik a királyi család tulajdonába.

A visszaköltözés komolyságát jelzi, hogy Archie-t és Lilibetet a szüleik már be is íratták egy brit iskolába, ahol szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat.

Károly királyt is tájékoztatták

A brit médiabeszámolók szerint III. Károly királyt vasárnap tájékoztatták a fejleményekről.

Harry herceg legutóbb júliusban találkozott édesapjával a király nyugat-angliai rezidenciáján, Highgrove-ban. Az udvar akkori tájékoztatása szerint azonban szigorúan magánjellegű találkozóról volt szó.

A mostani értesülések szerint akkor még nem került szóba, hogy Harry herceg és családja ismét Nagy-Britanniában telepedne le.

Harry és Meghan 2020 márciusában döntött úgy, hogy felhagy a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos feladataival. A pár első gyermekükkel együtt Kaliforniába költözött, döntésük pedig világszerte hatalmas visszhangot váltott ki.

Évek óta feszült a viszony a királyi családdal

A sussexi hercegi pár és a királyi család kapcsolatát az elmúlt években számos konfliktus terhelte. Harry viszonya különösen feszült lett bátyjával, Vilmos trónörökössel és Katalin hercegnével.

A családi viszályt tovább mélyítette Harry herceg Spare, magyarul Tartalék című önéletrajzi könyve is, amelyben számos érzékeny és kínos részletet osztott meg a királyi család életéről. A herceg később több interjúban is további részleteket árult el a családon belüli konfliktusokról.

Harry ugyanakkor korábban már arról beszélt, hogy szeretne kibékülni a családjával. Egy tavaly májusi BBC-interjúban elismerte, hogy komoly nézeteltérései voltak egyes hozzátartozóival, és tudja, hogy egyesek talán soha nem bocsátanak meg neki.

Ennek ellenére úgy fogalmazott, nincs értelme a további harcnak, és szeretné rendezni a kapcsolatát a családtagjaival.

A herceg akkor édesapja egészségi állapotára is utalt, és arról beszélt, hogy nem tudja, mennyi ideje van még hátra III. Károly királynak.