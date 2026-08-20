Harry herceg visszaköltözik Nagy-Britanniába a családjával

A csütörtöki brit sajtóértesülések szerint Harry herceg, amerikai felesége, Meghan hercegné, valamint két gyermekük, a hétéves Archie és az ötéves Lilibet már augusztusban visszatérhet Kaliforniából.
A The Daily Telegraph és a BBC beszámolója szerint a család Londonon kívül telepedik le. A tervek szerint olyan rezidencián fognak élni, amely nem tartozik a királyi család tulajdonába.
A visszaköltözés komolyságát jelzi, hogy Archie-t és Lilibetet a szüleik már be is íratták egy brit iskolába, ahol szeptemberben kezdhetik meg tanulmányaikat.
Károly királyt is tájékoztatták
A brit médiabeszámolók szerint III. Károly királyt vasárnap tájékoztatták a fejleményekről.
Harry herceg legutóbb júliusban találkozott édesapjával a király nyugat-angliai rezidenciáján, Highgrove-ban. Az udvar akkori tájékoztatása szerint azonban szigorúan magánjellegű találkozóról volt szó.
A mostani értesülések szerint akkor még nem került szóba, hogy Harry herceg és családja ismét Nagy-Britanniában telepedne le.
Harry és Meghan 2020 márciusában döntött úgy, hogy felhagy a brit királyi család magas rangú tagjaiként ellátott hivatalos feladataival. A pár első gyermekükkel együtt Kaliforniába költözött, döntésük pedig világszerte hatalmas visszhangot váltott ki.
Évek óta feszült a viszony a királyi családdal
A sussexi hercegi pár és a királyi család kapcsolatát az elmúlt években számos konfliktus terhelte. Harry viszonya különösen feszült lett bátyjával, Vilmos trónörökössel és Katalin hercegnével.
A családi viszályt tovább mélyítette Harry herceg Spare, magyarul Tartalék című önéletrajzi könyve is, amelyben számos érzékeny és kínos részletet osztott meg a királyi család életéről. A herceg később több interjúban is további részleteket árult el a családon belüli konfliktusokról.
Harry ugyanakkor korábban már arról beszélt, hogy szeretne kibékülni a családjával. Egy tavaly májusi BBC-interjúban elismerte, hogy komoly nézeteltérései voltak egyes hozzátartozóival, és tudja, hogy egyesek talán soha nem bocsátanak meg neki.
Ennek ellenére úgy fogalmazott, nincs értelme a további harcnak, és szeretné rendezni a kapcsolatát a családtagjaival.
A herceg akkor édesapja egészségi állapotára is utalt, és arról beszélt, hogy nem tudja, mennyi ideje van még hátra III. Károly királynak.
Az udvar korábban bejelentette, hogy az uralkodónál daganatos betegséget diagnosztizáltak, és kezelésben részesül. A Buckingham-palota azóta sem közölt részletes információkat a betegség pontos típusáról, de Károly továbbra is ellátja államfői feladatait és rendszeresen részt vesz hivatalos programokon.
A brit sajtó által idézett udvari források szerint ugyanakkor Harry és Meghan visszaköltözése nem jelenti azt, hogy ismét aktív tagjai lesznek a királyi családnak. A jelenlegi tervek alapján Nagy-Britanniában is magánszemélyként élnének, és nem térnének vissza korábbi hivatalos feladataikhoz.