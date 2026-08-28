63 éve elvesztette a hátizsákját egy túrabalesetben, most visszakapta a férfi – mutatjuk, mi volt benne

Hatvanhárom évvel azután, hogy egy ausztriai hegyi túrán elveszítette a hátizsákját, egy 86 éves német férfi visszakapta egykori felszerelését. A táskát 1963-ban nyelte el a gleccser, most pedig a visszahúzódó jég miatt került ismét a felszínre – írja a Nieuwsblad.

Hatvanhárom év után került elő egy osztrák gleccserből az a hátizsák, amelyet tulajdonosa 1963-ban, egy veszélyes túra során hagyott hátra.

Fotó: Tirol Tartományi Rendőr-igazgatóságának Facebook-oldala

A régi hátizsákot egy neustifti hegyi vezető találta meg július 17-én, mintegy 2950 méteres magasságban, a Längenfeld közelében található Sulztalferner-gleccseren.

A táskában több olyan tárgy is lapult, amely évtizedeken át a jég fogságában maradt: egy jégcsákány, egy fényképezőgép, egy síp és egy megviselt irattartó is előkerült.

A lelet először a rendőrség figyelmét keltette fel, mivel felmerült, hogy egy régi hegymászóbalesethez lehet köze. A hátizsákban talált dokumentumok azonban hamar elárulták, ki volt a tulajdonosa.

A hátizsákban dokumentumok és fényképek is lapultak, amelyeket évtizedeken át megőrzött a jég.

Fotó: Tirol Tartományi Rendőr-igazgatóság Facebook-oldala

Egy hasadékba zuhant, majd eldobta a hátizsákját

A hatóságok szerint

a férfi 1963 augusztusában, 23 évesen túrázott társaival az osztrák gleccseren. Egy hasadékba zuhant, miközben kötéllel össze volt kötve a többiekkel.

Társai végül ki tudták menteni, a hátizsákját azonban hátrahagyta, mert túl nehéznek bizonyult.

A táskában talált dokumentumok alapján sikerült azonosítani a tulajdonost, aki 63 év után újra kézbe vehette egykori felszerelését.

Fotó: Tirol Tartományi Rendőr-igazgatóság Facebook-oldala

A felszerelés ezután több mint hatvan évre eltűnt a jégben. Most, 63 évvel később ismét előkerült, és a rendőrség a férfi fián keresztül visszajuttatta hozzá.

Az immár 86 éves férfi egészségi állapota miatt ugyanis nem tudott személyesen elmenni a megtalált tárgyakért.

Az olvadó gleccser hozta felszínre a hátizsákot

A különös felfedezés hátterében a gleccserek gyors olvadása áll. Az Alpok jégfolyamai a globális felmelegedés miatt folyamatosan zsugorodnak, így egyre több korábban jégbe zárt tárgy kerülhet elő.

Nem ez az első alkalom, hogy az olvadó jég évtizedekkel vagy akár évezredekkel korábban eltűnt maradványokat hoz felszínre. 1991-ben az olasz Alpokban túrázók fedezték fel Ötzi, a jégember mumifikálódott holttestét, aki mintegy 5300 évvel ezelőtt halt meg.