Fordulat Hayden Panettiere halála kapcsán: ekkor látták utoljára

Hayden Panettiere vasárnap hunyt el. Halálának pontos okát továbbra is vizsgálják, a rendőrség azonban közölte, hogy az első vizsgálat alapján nem találtak idegenkezűségre vagy gyanús körülményekre utaló jelet.

Hayden Panettiere. Fotó: IMDb

Új részletek Hayden Panettiere haláláról

Panettiere szombaton repült Dél-Karolinába Hickersonnal, aki az államból származik. A színésznő pénteken ünnepelte volna 37. születésnapját.

A Greenville-i rendőrség szerint vasárnap délután egy ismerős hívta a segélyhívót, miután Panettiere nem reagált. A rendőrök és a mentők körülbelül 13 óra 50 perckor érkeztek a helyszínre, és megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni.

A rendőrség közleménye szerint az ügyet továbbra is vizsgálják a megyei halottkémi hivatallal együttműködésben.

Panettiere és Hickerson kapcsolata 2018 és 2022 között többször megszakadt, és több családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügy is övezte.

Hickerson 2021-ben 45 nap börtönt kapott, miután nem vitatta bűnösségét két súlyos testi sértéssel kapcsolatos vádpontban.

Hickerson idén májusban még arról beszélt, hogy továbbra is álmodik arról, hogy egyszer feleségül veszi a színésznőt, ugyanakkor elismerte, hogy nem lenne egészséges újrakezdeniük a romantikus kapcsolatukat.

A színésznő édesapja, Skip Panettiere megrendülten jelentette be lánya halálát, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy a család kapjon időt a felfoghatatlan veszteség feldolgozására.