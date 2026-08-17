Fordulat Hayden Panettiere halála kapcsán: ekkor látták utoljára

Hayden Panettiere vasárnap hunyt el. Halálának pontos okát továbbra is vizsgálják, a rendőrség azonban közölte, hogy az első vizsgálat alapján nem találtak idegenkezűségre vagy gyanús körülményekre utaló jelet.
Új részletek Hayden Panettiere haláláról
Panettiere szombaton repült Dél-Karolinába Hickersonnal, aki az államból származik. A színésznő pénteken ünnepelte volna 37. születésnapját.
A Greenville-i rendőrség szerint vasárnap délután egy ismerős hívta a segélyhívót, miután Panettiere nem reagált. A rendőrök és a mentők körülbelül 13 óra 50 perckor érkeztek a helyszínre, és megpróbálták újraéleszteni, de nem tudták megmenteni.
A rendőrség közleménye szerint az ügyet továbbra is vizsgálják a megyei halottkémi hivatallal együttműködésben.
Panettiere és Hickerson kapcsolata 2018 és 2022 között többször megszakadt, és több családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügy is övezte.
Hickerson 2021-ben 45 nap börtönt kapott, miután nem vitatta bűnösségét két súlyos testi sértéssel kapcsolatos vádpontban.
Hickerson idén májusban még arról beszélt, hogy továbbra is álmodik arról, hogy egyszer feleségül veszi a színésznőt, ugyanakkor elismerte, hogy nem lenne egészséges újrakezdeniük a romantikus kapcsolatukat.
A színésznő édesapja, Skip Panettiere megrendülten jelentette be lánya halálát, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy a család kapjon időt a felfoghatatlan veszteség feldolgozására.