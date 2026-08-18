Megszólalt Volodimir Klicsko Hayden Panettiere halála után – ezt ígérte közös lányuknak

Hayden Panettiere halála után Volodimir Klicsko egy korábbi családi fotóval búcsúzott a színésznőtől. Az ökölvívó bejegyzésében arról is írt, mit szeretne megőrizni közös lányuk számára volt párja emlékéből.

Hayden Panettiere halála után megszólalt volt párja, Volodimir Klicsko. A profi bokszoló a színésznő emlékéről és közös lányuknak tett ígéretéről is írt. Fotó: Niall Carson / PA Wire

Volodimir Klicsko megható üzenettel búcsúzott Hayden Panettiere-től

Volodimir Klicsko azt írta, hogy Hayden Panettiere ugyan már nem volt a társa, de továbbra is fontos része maradt az életének, és ő volt közös lányuk, Kaya édesanyja. A korábbi profi bokszoló szerint semmi sem törölheti el a közösen átélt időszakot és a színésznő helyét az életükben. Azt írta, családjuk mély sokkot és gyászt él át.

Az ökölvívó külön üzent 11 éves lányuknak is. Megígérte, hogy mindig tisztelettel beszél majd neki az édesanyjáról, és gondoskodik arról, hogy Kaya emlékezzen arra, milyen ember volt Hayden Panettiere.

Klicsko volt párja tehetségét és pályafutását is méltatta, miközben arra utalt, hogy a szórakoztatóipar árnyoldalaival is meg kellett küzdenie.

Közös lányuknak tett ígéretet az ukrán bokszoló

Hayden Panettiere és Klicsko 2009-ben ismerkedtek meg, később eljegyezték egymást, majd 2018-ban végleg szakítottak.

A színésznő még abban az évben a teljes felügyeleti jogot volt párjának adta, Kaya pedig édesapjával Ukrajnába költözött. A döntés hátterében Panettiere depressziója és függőségi problémái álltak.

Klicsko a halál után részvétét fejezte ki Hayden Panettiere szüleinek, barátainak és rajongóinak is. Arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét ebben a nehéz időszakban. Üzenetét azzal zárta, hogy volt párja nyugodjon békében, és találjon örök nyugalmat – írja a Daily Mail.

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