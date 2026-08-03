Eladó egy ház, de van két csavar: nem lehet megnézni, a vevőnek pedig ki kell raknia a bent lakó nőt

Egy különös coloradói ingatlanhirdetés futótűzként terjed a közösségi médiában. A több mint 215 ezer dollárért (csaknem 69 millió forintért) árult családi házat ugyanis úgy kínálják eladásra, hogy a leendő vevők még csak be sem léphetnek az ingatlanba. Sőt, a sikeres adásvétel után nekik kell megoldaniuk azt is, hogy birtokba vehessék a házat – írja a Dexerto.
Nem lehet megnézni, mégis eladó
A Zillow oldalán megjelent hirdetés szerint a három hálószobás coloradói ház jelenleg is lakott, ezért sem megtekintésre, sem műszaki ellenőrzésre nincs lehetőség. A hirdetés egyértelműen figyelmeztet:
senki ne zavarja a bent lakókat, az ingatlanügynöknek sincs bejárása a házba, így annak állapotáról sem tud információt adni.
Ha ettől valakinek még nem ment el a kedve a vásárlástól, van még egy fontos részlet: az adásvétel lezárása után a vevőnek saját magának kell gondoskodnia arról, hogy birtokba vehesse az ingatlant.
A bent lakó nő nem akar elköltözni
A házban jelenleg Tori McMechan él, aki a 9Newsnak azt mondta, esze ágában sincs önként kiköltözni.
Nem költözöm el önként. Bejöhetnek, de maradok!
– fogalmazott.
A nő férje még 2010-ben halt meg autóbalesetben, azóta egyedül él a házban, és évek óta küzd azért, hogy megtarthassa az ingatlant.
A bírósági dokumentumok szerint azonban a ház tulajdonjoga a Deutsche Bankhoz került, miután a jelzáloghitelt nem fizették tovább.
McMechan két pert is indított a hitelezők ellen, arra hivatkozva, hogy nem működtek együtt vele, illetve a hitel átruházásának dokumentációja sem volt egyértelmű. A bíróság azonban mindkét keresetét elutasította.
A nő azt mondta, abban bízik, hogy hivatalosan kilakoltatják, mert így esküdtszék előtt is megvitathatná a ház tulajdonjogát.
Az elmúlt időszakban más ismert ingatlanok eladása is nagy érdeklődést váltott ki, köztük Kóbor János egykori villájáé is.