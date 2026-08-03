Eladó egy ház, de van két csavar: nem lehet megnézni, a vevőnek pedig ki kell raknia a bent lakó nőt

Egy különös coloradói ingatlanhirdetés futótűzként terjed a közösségi médiában. A több mint 215 ezer dollárért (csaknem 69 millió forintért) árult családi házat ugyanis úgy kínálják eladásra, hogy a leendő vevők még csak be sem léphetnek az ingatlanba. Sőt, a sikeres adásvétel után nekik kell megoldaniuk azt is, hogy birtokba vehessék a házat – írja a Dexerto.

Meg sem nézhetik a vevők ezt a házat – aki megveszi, annak kell kiraknia a bent lakó nőt.

Fotó: Shutterstock

Nem lehet megnézni, mégis eladó

A Zillow oldalán megjelent hirdetés szerint a három hálószobás coloradói ház jelenleg is lakott, ezért sem megtekintésre, sem műszaki ellenőrzésre nincs lehetőség. A hirdetés egyértelműen figyelmeztet:

senki ne zavarja a bent lakókat, az ingatlanügynöknek sincs bejárása a házba, így annak állapotáról sem tud információt adni.

The description on this home 😱 pic.twitter.com/1cHNlaftIL — Zillow Gone Wild 🏡 (@zillowgonewild) July 29, 2026

Ha ettől valakinek még nem ment el a kedve a vásárlástól, van még egy fontos részlet: az adásvétel lezárása után a vevőnek saját magának kell gondoskodnia arról, hogy birtokba vehesse az ingatlant.

A bent lakó nő nem akar elköltözni

A házban jelenleg Tori McMechan él, aki a 9Newsnak azt mondta, esze ágában sincs önként kiköltözni.

Nem költözöm el önként. Bejöhetnek, de maradok!

– fogalmazott.

A nő férje még 2010-ben halt meg autóbalesetben, azóta egyedül él a házban, és évek óta küzd azért, hogy megtarthassa az ingatlant.

A bírósági dokumentumok szerint azonban a ház tulajdonjoga a Deutsche Bankhoz került, miután a jelzáloghitelt nem fizették tovább.

McMechan két pert is indított a hitelezők ellen, arra hivatkozva, hogy nem működtek együtt vele, illetve a hitel átruházásának dokumentációja sem volt egyértelmű. A bíróság azonban mindkét keresetét elutasította.

A nő azt mondta, abban bízik, hogy hivatalosan kilakoltatják, mert így esküdtszék előtt is megvitathatná a ház tulajdonjogát.

Az elmúlt időszakban más ismert ingatlanok eladása is nagy érdeklődést váltott ki, köztük Kóbor János egykori villájáé is.