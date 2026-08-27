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spanyolország

Saját szüleik holttestére talált rá a két tinédzser egy spanyolországi nyaralóban

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Olvasási idő: 4 perc
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Megrázó tragédia történt a spanyolországi Cullera egyik előkelő negyedében, ahol egy ír házaspár holttestére saját, 14 és 16 éves gyermekeik találtak rá. A rendőrség egyelőre nem tudja, baleset történt-e, vagy valaki megölte a párt.
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spanyolországholttestházaspár

A házaspár a Valenciaban bérelt ingatlant. A két tinédzser kedden délután fedezte fel szülei meztelen holttestét a jakuzzi közelében. A gyerekek azonnal a ház tulajdonosához rohantak segítségért, aki értesítette a mentőket.

házaspár
Rejtély övezi az ír házaspár halálát Spanyolországban. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A helyszínre rövid időn belül rendőrök és mentők érkeztek. A hatóságok vizsgálják, pontosan mi vezetett a házaspár halálához. A nyomozók a környéken élőket is megkeresik, hogy kiderítsék, hallottak vagy láttak-e bármi szokatlant.

Rejtélyes körülmények között halt meg a házaspár

A nyomozók a helyszínen arra is felfigyeltek, hogy a jakuzzi vize szokatlanul zavaros volt. Mintát vettek belőle, amelyet laboratóriumi vizsgálatra küldtek. Egyelőre nem tudni, hogy a víznek köze lehet-e a halálesethez.

A rendőrség több lehetséges forgatókönyvet is vizsgál. Azt próbálják megállapítani, hogy a pár valamilyen baleset következtében halt-e meg, vagy idegenkezűség állhat a háttérben.

A gyerekek teljesen összetörtek

A két tinédzser a tragédia után különösen nehéz helyzetbe került. A helyi hatóságok szociális munkást és pszichológust is küldtek hozzájuk, hogy segítsenek nekik feldolgozni a történteket. A gyerekek ráadásul nem beszélnek spanyolul.

A hírek szerint már korábban is több támogatásra volt szükségük, mint ami az életkoruk alapján általában indokolt lenne, így szüleik elvesztése különösen súlyos csapást jelent számukra.

Egy nagybátyjuk Írországból Spanyolországba utazik, hogy gondoskodjon róluk, és várhatóan ő veszi át a két fiatal felügyeletét.

A rendőrségi nyomozás továbbra is zajlik, a hatóságok egyelőre nem közöltek olyan információt, amely alapján biztosan ki lehetne jelenteni, hogy bűncselekmény történt.

 

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