Lehozták a Broad Peakről az egyik pakisztáni hegymászó holttestét, akinek egy lavina követelte az életét

Egy helyi önkéntesekből álló csapat csütörtökön kiemelte egy pakisztáni hegymászó holttestét, aki a Broad Peak-i lavinában majdnem két héttel ezelőtt elhunyt 10 hegymászó között volt.

Gyertyás megemlékezéssel tisztelegtek az elhunyt hegymászók előtt. Fotó: RAJA IMRAN / Middle East Images

Újabb hegymászó holttestét hozták le a Broad Peakről

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, július 30-án tíz hegymászóval szakadt meg a kapcsolat, miután lavina zúdult le a pakisztáni Broad Peaken. Az eltűntek között van a világhírű Nirmal Purja is. A zord időjárás és a nehéz terepviszonyok miatt a katonaságot is bevetették a mentőakcióba, akik helikopterekkel fésülték át a környéket. Bár több áldozatot is sikerült megtalálni, a veszélyes körülmények miatt néhányuk földi maradványát egyelőre nem tudták lehozni a hegyről.

Az egyik pakisztáni mászó, Sohail Sakhi holttestét már két hete keresték a hatóságok. A tízfős csoportból eddig nyolc embert találtak meg: Sakhi testére végül helyi önkéntesek bukkantak rá. Később hivatásos mentőcsapatok is csatlakoztak hozzájuk, hogy segítsenek a holttest alaptáborba szállításában. A Pakisztáni Alpinista Klub közölte, amint az időjárás engedi, az áldozatot helikopterrel viszik tovább a legközelebbi regionális légibázisra.

A sikeres kiemelés két nappal azután történt, hogy hegymászók és civilek gyertyás megemlékezést tartottak Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban, tisztelegve a tragédia áldozatainak emléke előtt.

A tragikus nemzetközi expedícióban nepáli, ománi, pakisztáni, kínai, brit és amerikai hegymászók vettek részt. A Karakorum-hegységben található, 8051 méter magas Broad Peak a világ 12. legmagasabb hegycsúcsa - írta az AP News.