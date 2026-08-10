Hónapokkal az eltűnésük után találták meg öt hegymászó holttestét

Megtalálták annak az öt hegymászónak a holttestét, akik még 2025-ben tűntek el egy lavina után a nepáli Himalája hegységeiben. A lavina a hegymászókat a nepáli-tibeti határ közelében található 5500 méter magas Jalung Ri csúcs megmászása közben érte, és akikre a hatóságok augusztus 6-án, csütörtökön bukkantak rá.

Megtalálták az eltűnt hegymászók holttesttét / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Megtalálták az eltűnt hegymászók holttesttét

Amióta eltűntek, a hadsereget, a rendőrséget és a helyi mentőcsapatokat is bevetettük a megtalálásuk érdekében, de a vastag hó beborította a testüket

- mondta el Biswash Karki, a Gaurishankar vidéki önkormányzat elnöke, majd azt is elárulta, az áldozatok közt volt három külföldi - olasz, olasz-kanadai és német -, valamint két nepáli állampolgár, akiknek a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra.

Manoj Kumar Lama, a Dolakha kerületi rendőrség (DDP) vezetője elmondta, augusztus 7-én, pénteken mentőhelikoptert küldtek a térségbe, azonban a mentőcsapat a rossz időjárási körülmények miatt nem tudott elérni a holttestekhez, így a leszállításukra akkor kerül majd sor, amint kitisztult az idő.

Az eset kapcsán a Dreamers Destination túravezető cég egyik idegenvezetője, Phurba Tenjing Sherpa is megszólalt, aki a hegymászók maradványainak megtalálását követően a helyszín közelében tartózkodott: mint mondta, a holttesteket feltehetően azért sikerült most megtalálni, mivel a testeket takaró hó a melegedő időjárás miatt részben elolvadt - írja a People.

Bodies of 5 Mountain Climbers Found 9 Months After They Vanished in Avalanche https://t.co/T439kspVWE — People (@people) August 9, 2026

A közelmúltban a világ egyik legismertebb hegymászója, Nirmal Purja is életét vesztette a pakisztáni Broad Peak hegyen történt lavinában. A brit–nepáli hegymászó és három társa holttestét a mentőcsapatok találták meg, miután egy tízfős nemzetközi expedíciót elsodort a hóomlás. A további részleteket ITT lehet elolvasni!