Szörnyű véget ért a nászút: lezuhant egy friss házaspár helikoptere Görögországban – videó

Alexander Cromie és Marie Ebert Athénból bérelt magán-légitaxival utazott a népszerű görög szigetre, ahol a beszámolók szerint a nászútjukat kezdték volna meg. A helikopter-baleset hétfő este történt, a fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl a becsapódást.

Helikopter-baleset történt a görögországi Szifnoszon. Egy nászútra érkező brit házaspár és a tapasztalt pilóta is életét vesztette (illusztráció) Forrás: Pexels

Helikopter-balesetet szenvedett egy brit pár Görögországban

A közeli térfigyelő kamera felvételén az látható, hogy a helikopter gyorsan veszít a magasságából és irányíthatatlanul forog, mielőtt a földbe csapódik. A becsapódás után alkatrészek repültek szét, a roncs pedig kigyulladt.

A helyiek szerint a gép közvetlenül a tragédia előtt szokatlan és erős zajt adott. Szifnosz alpolgármestere arról beszélt, hogy a levegőben műszaki probléma léphetett fel, ennek pontos okát azonban a rendelkezésre álló információk alapján még nem állapították meg.

WATCH: Three people were killed after a helicopter lost control and crashed on the Greek island of Sifnos. pic.twitter.com/035faVs8JO — Breaking911 (@Breaking911) August 17, 2026

Tapasztalt pilóta vezette a gépet

A helikoptert Giorgos Raikos vezette, aki a helyi beszámolók szerint korábban a görög légierőnél szolgált, és Chinook katonai helikoptereket is vezetett. A férfi, valamint a brit házaspár életét vesztette.

A mentőegységeket helyi idő szerint 18.17 körül riasztották. Tűzoltók és mentőcsapatok érkeztek a helyszínre, más áldozatról vagy megrongálódott épületről nem érkezett jelentés – írja a Daily Mail.

Meghalt két helikopterpilóta, miután tűzoltás közben lezuhant a gépük

A pilóták egy Sikorsky Skycrane helikopterrel dolgoztak a Fishlake Nemzeti Erdő területén pusztító tűz megfékezésén, amikor a gép péntek délelőtt lezuhant.

A baleset után újabb tűz keletkezett, amely később összeért az eredeti erdőtűzzel. A lángok azóta csaknem 451 négyzetkilométert perzseltek fel.

A pilóták a Helicopter Transport Services alkalmazásában álltak, amely az amerikai erdészeti szolgálattal szerződésben dolgozott.