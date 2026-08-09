Lezuhant egy városnéző helikopter egy turistalátványosság közelében Rio de Janeiróban, négyen meghaltak – fotók, videó

A helikopter szombaton zuhant le Rio de Janeiro Tijuca Nemzeti Parkjában, a város szélén fekvő, sűrű erdőkkel borított, hegyvidéki területen. A baleset a Vista Chinesa nevű kilátó közelében történt.

Tűzoltók dolgoznak a Tijuca Nemzeti Parkban, ahol a helikopter lezuhant

Fotó: HANDOUT / Rio de Janeiro Fire Department

A fedélzeten a pilóta mellett három kolumbiai nő utazott, akik ugyanahhoz a családhoz tartoztak. A kolumbiai konzul közlése szerint mind a négyen életüket vesztették a balesetben.

Diana Paez, Kolumbia rio de janeirói főkonzulja az AFP-nek elmondta, hogy a három nő egy hatfős családi csoport tagja volt. A család azért utazott a városba, hogy megünnepeljék egy lány 15. születésnapját.

Mivel a helikopter egyszerre csak három utast tudott szállítani, a hatfős csoport kettévált.

A lezuhant gépen a lány nagymamája, nagynénje és unokatestvére utazott, mindhárman meghaltak.

Four people were killed on Saturday when a helicopter crashed in a forested area in the Brazilian city of Rio de Janeiro, firefighters said. #WorldNow pic.twitter.com/lr1mhcflAc — CGTN (@CGTNOfficial) August 9, 2026

A baleset után Rio de Janeiro polgármestere, Eduardo Cavaliere a helikopteres turistarepülések szigorúbb ellenőrzését sürgette. Azt is felvetette, hogy az ilyen repüléseket akár egy-két hétre felfüggeszthetik, amíg új biztonsági intézkedéseket vezetnek be.

Egyre nagyobb az aggodalom a helikopteres városnézések biztonságával kapcsolatban

Cavaliere közölte, hogy kapcsolatban állt a brazil Nemzeti Polgári Repülési Ügynökséggel (ANAC), és a városháza azt kérte a hatóságtól, hogy azonnal fokozza a Rio de Janeiróban egyre gyakrabban közlekedő helikopterek ellenőrzését és a repülések biztonságának felügyeletét – írja az Aljazeera.

At least four people were killed when a helicopter crashed in a forested area in the Brazilian city of Rio de Janeiro, firefighters said.#OmmcomNews

https://t.co/lkxakQ2lLl — Ommcom News (@OmmcomNews) August 9, 2026

A helikopteres városnézés népszerű turistaprogram Rio de Janeiróban, ugyanakkor a gyakorlat biztonságával kapcsolatban egyre több aggodalom merült fel.

Nem ez volt az első halálos helikopter-baleset a városban az utóbbi időben. Június 14-én két helikopter ütközött össze a levegőben Rio nyugati részén, Recreio dos Bandeirantes városrész felett. Abban a balesetben hat ember vesztette életét, köztük egy világhírű énekes is.