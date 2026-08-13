Lezuhant egy katonai helikopter Texasban, két ember meghalt

Két ember meghalt, amikor lezuhant egy katonai helikopter Texasban, a baleset után hatalmas bozóttűz tört ki – számolt be a Daily Mail.
Az AH-64 Apache harci helikopter szerdán, 13 óra 34 perc körül zuhant le Salado közelében, nem messze a Fort Hood katonai bázistól, ahonnan felszállt. A fedélzeten tartózkodó két pilóta életét vesztette.
Mezőbe csapódott a katonai helikopter
A helikopter egy mezőbe csapódott, épületet vagy más embert nem talált el. A baleset után gyorsan terjedő tűz ütött ki, ezért több környékbeli utat lezártak, és lakókat is evakuáltak.
A tűzoltók mintegy 40 hektáron küzdöttek a lángokkal, és délután 5 órára a tűz 45 százalékát sikerült megfékezni.
A baleset körülményeit a Fort Hood vezetésével vizsgálják. A két áldozat személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
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