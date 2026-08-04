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helikopter

Nem akart egy órát autózni, ezért helikopterrel ment bevásárolni egy 69 éves férfi - videó

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Szokatlan látvány fogadta a vásárlókat egy amerikai áruház parkolójában: egy 69 éves férfi helikopterrel érkezett bevásárolni. A pilóta szabályosan repült, így végül még bírságot sem kapott.
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helikopterwashingtonbevásárlás

Miközben Magyarországon és Európa számos országában a rekkenő hőség miatt egyre nagyobb figyelmet kap az energiatakarékosság és a klímavédelem, a világ másik felén akad, aki egészen másképp áll a kérdéshez.

helikopter
Nem vesztegette az idejét: helikopterrel repült bevásárolni, mert túl hosszú volt az autóút
Fotó: Wisconsin állambeli Washington megyei Seriffhivatal

Egy 69 éves wisconsini férfi például úgy döntött, nem ül autóba, hanem helikopterrel repül el a kedvenc vadászboltjához – pusztán azért, mert túl hosszúnak találta az autóutat – adta hírül a New York Post

A férfi szombaton este emelkedett a levegőbe Rosendale településről, majd a Richfieldben található Cabela's vadászáruház parkolójában szállt le. 

A légi kiruccanással egy közel egyórás autóutat spórolt meg.

Amikor a rendőrök megkérdezték, miért választotta ezt a szokatlan megoldást, csak ennyit felelt:

Túl hosszú lett volna az autóút.

A hatóságok szerint a pilóta minden szükséges engedéllyel rendelkezett, betartotta a légügyi előírásokat, és teljes mértékben együttműködött velük. A Washington megyei seriffhivatal a Facebookon úgy fogalmazott, hogy ez valóban „egyedi módja volt egy bevásárlásnak”.

A férfit végül nem büntették meg, mivel a repüléssel kapcsolatban semmilyen szabálytalanságot nem állapítottak meg.

Közben egy másik amerikai bevásárlóközpontból már tragikus hírek érkeztek: a michigani Dearbornban lövöldözésben ketten meghaltak, hárman pedig megsérültek.

 

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